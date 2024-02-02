مطران القوصية يتفقد نشاط التربية الدينية بكنيسة في بني شقير

تفقد الأنبا مرقس وليم، مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، نشاط التربية الدينية المسيحية بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ببني شقير، تزامنًا مع تنظيم الخدمة للبانوراما الشتوية لأطفال مدارس الأحد، وتحمل عنوان "الأنبياء الصغار"، من إعداد مكتب التعليم المسيحي لإيبارشيتي أسيوط والقوصية.

جدير بالذكر أنه كان قد استقبل صاحب النيافة الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك وفد هيئة (l’oeuvre d’Orient) الفرنسية، وذلك لبحث سبل التعاون مع مطرانية الأقباط الكاثوليك بالقوصية بشكل عام، وفي مجال تنشيط مسيرة العائلة المقدسة بمصر بشكل خاص.

امتدت فعاليات زيارة الوفد لإيبارشية القوصية إلى ثلاث أيام من الأحد ٢٨ يناير حتى الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤، حيث زار الوفد بعض كنائس الايبارشية مع أديرة الراهبات ومدارس جمعية الصعيد المسيحية.