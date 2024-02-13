الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوي جوردان من ساكسونيا
تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، ذكرى الطوباوي جوردان من ساكسونيا.
ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-
- ولد جوردان حوالي عام 1190م "نهاية القرن الثاني عشر" في قلعة بورجبيرج بالقرب من بادربورن في ساكسونيا السفلى،وهو من عائلة غنية تملك العديد من الأراضي الزراعية،ودرس في المدرسة الوطنية مع مدرسين وطلاب ألمان فدرس القواعد والبلاغة والمنطق.
- ونظرًا لمواهبة العالية وذكاءه الحاد تمكن من الالتحاق بالجامعة في باريس درس اللاهوت وفى عام 1219م نال درجة البكالوريوس ودرس ايضاَ الحساب والموسيقي والهندسة وعلم الفلك ونال درجة الماجستر من جامعة باريس، وعين محاضرًا في كلية اللاهوت. وفى عام 1219م التقي بالقديس دومنييك الذي ابدى إعجابه الشديد بذكاءه، فقرر جوردان أن يعتنق الحياة الرهبانية على خطي القديس دومينيك، فارتدي الثوب الرهباني في 12 فبراير عام 1220م في دير القديس جاك يوم اربعاء الرماد، وأنضم أيضا صديقه هنري كولون.
- وعمل في مراكز مرموقة داخل الرهبنة. وبعد عدة اشهر وهو لا يزال شماسًا دعي لحضور المجمع الأول للرهبنة المنعقد في بولونيا في شهر مايو، حيث تم تجميع الدساتير. ثم عاد إلى باريس واستأنف تعليمه ورسالته،وتم انتخابه رئيسًا لمقاطعة لومباردي عام 1221م.
- وفى العام التالي بعد وفاة القديس دومينيك فى6 أغسطس 1221م، راي الرهبان أن الأخ جوردان هو الشخص الأكثر بلاغة ومشهود بأخلاقة وثقافته من الجميع، وهو المرشح الأوحد لأن يقود الرهبنة بعد وفاة المؤسس فتم انتخابه رئيسًا عامًا للرهبنة في 23 مايو 1222م، وهو أول خليفة للقديس دومينيك، فقاد الرهبنة حتى وفاته 1237م خلال عودته من حج بالأراضي المقدسة، واثناء قيادته للرهبنة راي العائلة الدومينيكانية تنمو وتزداد. وشارك في المجمع الرهباني العام المنعقد في بولونيا في 22 مايو 1222م،حيث تمت صياغة دساتير وقوانين الرهبنة الدومينيكانية.
- وواصل رسالة القديس دومينيك بأن كان يزور الأديرة التابعة له، ونظم مدارس لاهوتية عديدة، واشتهر كوعظ عظيم، وأنضم شباب كثير على الرهبنة خلال الخمسة عشرة عامًا من تراسه الرهبنة. وزاد عدد الأديرة من 30 إلى 300. أدى إلى تطوير الرهبنة وأنتشرها في ألمانيا وسويسرا. وزار عدة دول، كما أسس في المغرب جماعة رهبانية تبشيرية، وفى عام 1222م في مقاطعة لومباردي التقي جوردان بالسيدة ديانا ديجلي أندلو وبعض رفيقاتها ، حيث أبدوا رغبتهم في الأنضمام إلى الرهبنة، فأسس الفرع الدمينيكاني النسائي، وفى أغسطس 1223م أرتدوا الثوب الرهباني على يده، وساعدها في تأسيس دير القديسة أنييس في بولونيا، وكتب ما يقرب من 50 رسالة إلى ديانا بين عامي 1222 و1236.
- وكتب كثيرًا عن أصول رهبنة الأخوة الواعظين وكان مخلصًا دائمًا للبابا، وله علاقة قوية مع الإمبراطور فريدريك. فكان جردان يتمتع بذكاء مفعم بالحيوية وإرادة نبيلة وقلب كريم ومستعد دائمًا لتقديم المساعدة للجميع، فكان يجيد في التوفيق بين حياته الروحية وقيادته للرهبنة، فاستطاع صيغة الدساتير المفعمة بروح المؤسس، فوصل عدد الرهبان في عصره من ثلاثمائة راهب إلى أكثر من أربعة آلاف راهب، فتراس عدة مجامع رهبانية في ألمانيا في ماغدبورغ في 1 سبتمبر 1227م، واكسفورد عام 1232م، وفى نابولي في مايو 1233م. ونقل رفات القديس دومينيك إلى بولونيا، ولم يستطيع المشاركة في المجامع الرهبانية لعامي 1234م و1235م بسبب مرضه
- عندما كان عائدًا من زيارته للأراضي المقدسة،في 13 فبراير 1237م غرقت السفينة قبالة الساحل بامفيليا، بالقرب من أتاليا، فغرق هو وأثنين من رفاقه ( جيراردو وجيوفاني )حيث تم تكفين جسدهم على الشاطئ، وتم دفنهم في الكنيسة الدومينيكانية بعكا. وتم إعلانه طوباويًا عام 1826م من قبل البابا ليون الثاني عشر.