الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوي جوردان من ساكسونيا

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، ذكرى الطوباوي جوردان من ساكسونيا.

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-