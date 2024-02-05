مصدر كنسي: لم يتم الاستقرار على الأساقفة الجدد حتى الآن

كشف مصدر كنسي في تصريحات خاصة، آخر مستجدات رسامة الأساقفة الجدد المزمع رسامتهم في مارس المقبل.

وقال المصدر الكنسي، إنه حتى الآن لم يتم الاستقرار عن الأساقفة أو الرهبان المرشحين على الإيبارشيات الخالية والتي فقدت أساقفتها مثل نجع حمادي أو المنصورة.

وكانت قد تداولت انباء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تجليس الانبا ميخائيل اسقف حدائق القبة ووكيل الكلية الاكليريكية كاسقفا لايبارشية نجع حمادي خلفا للأنبا كيرلس اسقف نجع حمادي والذي رحل في ديسمبر ٢٠٢٣ وتجليس والأنبا اكسيوس كاسقفا لايبارشية المنصورة خلفًا للانبا داود الذي رحل في ديسمبر ٢٠٢٣.