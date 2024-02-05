الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مصدر كنسي: لم يتم الاستقرار على الأساقفة الجدد حتى الآن

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

كشف مصدر كنسي في تصريحات خاصة، آخر مستجدات رسامة الأساقفة الجدد المزمع رسامتهم في مارس المقبل.

وقال المصدر الكنسي، إنه حتى الآن لم يتم الاستقرار عن الأساقفة أو الرهبان المرشحين على الإيبارشيات الخالية والتي فقدت أساقفتها مثل نجع حمادي أو المنصورة. 

وكانت قد تداولت انباء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تجليس الانبا ميخائيل اسقف حدائق القبة ووكيل الكلية الاكليريكية كاسقفا لايبارشية نجع حمادي  خلفا للأنبا كيرلس اسقف نجع حمادي والذي رحل في ديسمبر ٢٠٢٣ وتجليس والأنبا اكسيوس كاسقفا لايبارشية المنصورة خلفًا للانبا داود الذي رحل في ديسمبر ٢٠٢٣.

رسامة الأساقفة الجدد نجع حمادي المنصورة لإيبارشية نجع حمادي لأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

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