الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

خلال مارس المقبل.. إيبارشيات تنتظر رسامة أساقفة جدد لها بعد فقدانهم

البابا
البابا

تنتظر عددًا من الإيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رسامة أساقفة جدد لها في 9 و10 مارس وذلك بعد فقدان أساقفتها خلال الفترة الماضية

وكشفت مصادر كنسية، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن البابا تواضروس الثاني سيترأس رسامات أساقفة جدد للإيبارشيات التي فقدت أساقفتها في مارس 2024.

موعد رسامة أساقفة جدد

ولفتت المصادر الكنسية، إلى أنه تم إلغاء سيمنار المجمع المقدس والذي كان مزمع عقده في نوفمبر 2023، على أن يترأس قداسة البابا رسامات الاساقفة الجدد، وطقس الميرون واجتماعات المجمع المقدس في مارس 2024.

ومن المقرر أن يسيم قداسة البابا أساقفة جدد لإيبارشيات نجع حمادي وذلك خلفًا للأنبا كيرلس أسقف الإيبارشية، والذي رحل في 22 ديسمبر 2022، وأسقفًا لإيبارشية المنصورة خلفًا للأنبا داود أسقف الإيبارشية والذي رحل في ديسمبر 2022، وأسقفًا خلفًا للأنبا أثناسيوس اسقف طولون ومارسيليا والذي رحل في أكتوبر الماضي، وأسقفًا خلفًا للأنبا ميشائيل أسقف ألمانيا.

مطران مارسيليا

إذ فقدت إيبارشية مارسيليا وطولون للأقباط الفرنسيين الأنبا أثناسيوس مطران مارسيليا وطولون للأقباط الفرنسيين في 22/10/2023، إذ ولد في 5 مايو 1933 وتمت رهبنته في 5 مايو 1974 وتمت رسامته أسقفًا في 19 يونيو 1994 وتمت ترقيته إلى رتبة المطرانية: 28/02/2016

 

أسقف جنوب ألمانيا 

إذ فقدت إيبارشية جنوب ألمانيا الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا ورئيس دير الأنبا أنطونيوس - كريفلباخ ألمانيا، في  05/08/2023، وتمت رسامته الأسقفية في 16/06/2013، وتمت الرهبنة في 1978، وتمت ولادته في 06/08/1942

 

الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

 

وفقدت إيبارشية نجع حمادي وأبوتشت للأقباط الأرثوذكس الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وأبو تشت في 22/12/2022، بعد صراعًا طويل مع المرض.
 

إذ تمت رسامة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي كاسقفًا في  29/05/1977، وتمت رهبنته في 17/10/1973، بدير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وتمت ولادته في  24/09/1948، في أسيوط.
 

الأنبا داود أسقف المنصورة

 

أما إيبارشية المنصورة فقد فقدت الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها، في 06/12/2022، بعد صراع طويل مع المرض، وتمت رسامته أسقفًا في 14/11/2002، كما تمت الرهبنة، في 03/07/1990، وولد في عام 25/01/1957

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