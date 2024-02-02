الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديسة كاترينا دي ريتشي العذراء

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، ذكرى القديسة كاترينا دي ريتشي العذراء، ونستعرض أبرز المعلومات عنها وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، والذي قال إن أليساندرا لوكريشيا رومولا دي ريتشي وُلدتفي 23 أبريل عام 1522م بفلورنسا لأبوين من الطبقة الأرستقراطية وهما بيير فرانشيسكو دي ريتشي وكاترينا بونزا والتي توفيت بعد ميلاد ابنتها بفترة قصيرة.

أبرز المعلومات عن القديسة كاترينا دي ريتشي العذراء