يتزامن مع رمضان.. موعد بدء الصوم الكبير 2024

يكثر خلال الفترة الحالية البحث عن موعد بدء الصوم الكبير 2024، للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وبلاد المهجر، والذي يتزامن هذا العام بدء شهر رمضان.

موعد بدء الصوم الكبير 2024

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية موعد الصوم الكبير 2024 في 11 مارس لمدة 55 يومًا، يأتي ذلك بالتزامن مع بدء صوم شهر رمضان المبارك 2024

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في مايو2024 قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ما هو الصوم الكبير 2024

وقال البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117، في مقاله له عن الصوم الكبير أنه عبارة عن ثلاثة أصوام، وهم الأربعين المقدسة في الوسط، يسبقها أسبوع أما أن نعتبره تمهيديًا للأربعين المقدسة، أو تعويضيًا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام، يعقب ذلك أسبوع الآلام. وكان في بداية العصر الرسولي صومًا قائمًا بذاته غير مرتبط بالصوم الكبير.

وتابع: والصوم الكبير أقدس أصوام السنة، وأيامه هي أقدس أيام السنة، ويمكن أن نقول عنه إنه صوم سيدي، لأن سيدنا يسوع المسيح قد صامه. وهو صوم من الدرجة الأولي، إن قسمت أصوام الكنيسة إلى درجات.

وأوضح: ولاهتمام الكنيسة بالصوم الكبير جعلت له طقسًا خاصًا، فله ألحان خاصة، فترة انقطاع أكبر. وله قراءات خاصة، ومردات خاصة، وطقس خاص في رفع بخور باكر، ومطانيات خاصة في القداس قبل تحليل الخدام نقول فيها.

وتابع: ولهذا يوجد للصوم الكبير قطمارس خاص. كما انه تقرأ فيه قراءات من العهد القديم. وهكذا يكون له جو روحي خاص، وقد جعلت الكنيسة له أسبوعًا تمهيديًا يسبقه حتى لا يدخل الناس إلي الأربعين المقدسة مباشرة بدون استعداد. وإنما هذا الأسبوع السابق، يمهد الناس للدخول في هذا الصوم المقدس، وفي نفس الوقت يعوض عن إفطارنا في السبوت التي لا يجوز الانقطاع فيها.

وتابع: بل الكنيسة مَهَّدَت له أيضًا بصوم يونان، فصوم يونان، أو صوم نينوى يسبق الصوم الكبير بأسبوعين، ويكون بنفس الطقس تقريبًا وبنفس الألحان، حتى يتنبه الناس لقدوم الصوم الكبير ويستعدون له بالتوبة التي هي جوهر صوم نينوى.