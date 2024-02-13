الهيئة الإنجيلية تحتفل بتوزيع جوائز صموئيل حبيب للعمل التطوعي

تحتفل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، غدًا الأربعاء، بتوزيع جوائز صموئيل حبيب للتميز في العمل التطوعي، وذلك بمقر الهيئة.

تفاصيل الاحتفال

وتعد جائزة صموئيل حبيب هي أحد أبرز الجوائز التي تقدم علي الصعيد المصري للمتميزين من الأفراد والمؤسسات في العمل التنموي والخدمي التطوعي.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء الفائزين بالجائزة التي تحمل اسم المؤسس الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب، وهي عبارة عن جائزتين إحداهما تقدم لجمعية أهلية أو شخصية عامة تلعب دورًا بارزًا لخدمة المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العقيدة، أما الثانية فهي تقدم لشخصية دينية مسيحية تلعب نفس الدور، وذلك بهدف التأكيد على أهمية دور رجل الدين في خدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب هو مؤسس الهيئة القبطية الإنجيلية، ومديرها العام منذ عام 1950، وحتى رحيله في أكتوبر 1997. وهو أيضًا الرئيس الأسبق للطائفة الإنجيلية بمصر.