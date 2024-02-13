الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد السيامة الأسقفية للأنبا أنطونيوس عزيز

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، بعيد السيامة الأسقفية للأنبا أنطونيوس عزيز، من المسئولين عن الكاتدرائية الباباوية سانتا ماريا ماجوري بالعاصمة الايطالية روما ومدرس القانون الكنسي بالمعهد الشرقي بروما. 

وفي هذا التقرير نُستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا أنطونيوس عزيز:

  • ولد أنور عزيز  بالمنيا في 9 فبراير 1955م  إلتحق بالإكليريكية الصغرى بطهطا عام 1965م  وحصل علي الثانوية العامة عام 1972م  ودرس الفلسفة واللاهوت بالمعهد الإكليريكي بالمعادي
  • وسيم كاهنا في 9 يونيو 1978م بكاتدرائية يسوع الملك المنيا علي يد الأنبا أنطونيوس نجيب متخذا اسم الأب أنطونيوس عزيز.
  • عين راعي علي الكاتدرائية بالمنيا من 9/6 /1978- 18/11/1978 وراعي كنيسة ملكة السلام بالفكرية من 19/11/1978- 1/1/1979 وراعي الكاتدرائية مرة اخري مع رعية العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا من 2/1/1979- 15/9/1979  ورعية السيدة العذراء. بالحواصلية من 16/9/1979- 20/9/1980 وراعي الكاتدرائية للمرة الثالثة من 21/9/1980- 26/4/1981 ورعية السيدة العذراء بجاهين من 27/4/1981- 3/9/1984م  وسافر للدراسات التخصصية بروما من 4/9/1984- 11/9/ 1988م  فحصل علي الدكتوراه في القانون الكنسي
  • عمل كرئيس للمجلس الروحي الاكليريكي الابتدائي بالمنيا راعي مار مرقس بالمنيا من 12/9/1988- 7/6/1992م ومدرس للقانون الكنسي بالكلية الاكليريكية بالمعادي.
  • في 8 يونيو 1991م عمل في مجمع الكنائس الشرقية بروما ومعلم للقانون الكنسي للكنائس الشرقية في المعهد البابوي للدراسات الشرقية بروما.
  • في 21 ديسمبر2002م  اختاره السينودس البطريركي للأقباط الكاثوليك ليكون الأسقف المعاون لغبطة البطريرك للإسكندرية وشئون المهجر وأسقفا فخريا لمريوط  وتمت سيامته الأسقفية يوم 13 فبراير 2003م علي يد الأنبا اسطفانوس الثاني في كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل بالإسكندرية.
  • في 27 ديسمبر 2005م وقع الاختيار ليكون الأنبا أنطونيوس عزيز مطرانا لإيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم.
  • وفي يوم الأحد الموافق 23 يناير 2006م  تم تجليسه بكاتدرائية مار جرجس بالجيزة خلفا لمثلث الرحمات الأنبا اندراوس سلامة علي يد الأنبا اسطفانوس الثاني بطريرك الأقباط الكاثوليك وكاردينال الكنيسة الجامعة وأصحاب النيافة المطارنة الأنبا مرقس حكيم والأنبا كيرلس وليم والأنبا يؤانس زكريا والأنبا مكاريوس توفيق والأنبا ابراهيم اسحق والأنبا يوسف أبو الخير وحضر مراسم التجليس المنسنيور دنيس كوروب من سفارة الفاتيكان والمطران يوسف باوزاردو مطران اللاتين والمطران كريكور كوسا مطران الأرمن.
  • وقد مثل الأنبا انطونيوس عزيز الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين.
  • واستقال نيافته  عن ادارة ايبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف في اواخر يناير 2017م وتم تعيينه من قبل قداسة البابا فرنسيس مسئولا عن الكاتدرائية الباباوية سانتا ماريا ماجوري. بالعاصمة الايطالية روما ومدرسا القانون الكنسي بالمعهد الشرقي بروما وذلك بتاريخ يناير 2018.
الكنيسة القبطية الكاثوليكية القبطية الكاثوليكية الأنبا انطونيوس أنطونيوس عزيز الكاتدرائية الباباوية

مواد متعلقة

مصدر كنسي: لم يتم الاستقرار على الأساقفة الجدد حتى الآن

مستشار "الكاثوليكية": قانون الأحوال الشخصية يخضع للمسات نهائية

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديسة ماري كاترين كاسبر

رئيس أساقفة سبسطية: لا نؤمن بثقافة الحروب والموت بل بالحياة والحرية

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديسة كاترينا دي ريتشي العذراء

خلال مارس المقبل.. إيبارشيات تنتظر رسامة أساقفة جدد لها بعد فقدانهم

المطران عطا الله حنا: أهل غزة يستحقون أن يعيشوا في أوضاع أفضل

موعد بدء الكنائس المسيحية في مصر الصوم الكبير لعام 2024

الأكثر قراءة

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

بسبب أكياس القمامة.. التحقيق في مقتل صاحب محل خلال مشاجرة غرب الإسكندرية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

روسيا: رد موسكو على مصادرة أصولها سيكون قاسيا 

58 مليار يورو مخصصات من الاتحاد الأوروبى لمصر

"الأرصاد" تُحذر المواطنين: تقلبات جوية على الأنحاء كافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال