الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد السيامة الأسقفية للأنبا أنطونيوس عزيز
تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، بعيد السيامة الأسقفية للأنبا أنطونيوس عزيز، من المسئولين عن الكاتدرائية الباباوية سانتا ماريا ماجوري بالعاصمة الايطالية روما ومدرس القانون الكنسي بالمعهد الشرقي بروما.
وفي هذا التقرير نُستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا أنطونيوس عزيز:
- ولد أنور عزيز بالمنيا في 9 فبراير 1955م إلتحق بالإكليريكية الصغرى بطهطا عام 1965م وحصل علي الثانوية العامة عام 1972م ودرس الفلسفة واللاهوت بالمعهد الإكليريكي بالمعادي
- وسيم كاهنا في 9 يونيو 1978م بكاتدرائية يسوع الملك المنيا علي يد الأنبا أنطونيوس نجيب متخذا اسم الأب أنطونيوس عزيز.
- عين راعي علي الكاتدرائية بالمنيا من 9/6 /1978- 18/11/1978 وراعي كنيسة ملكة السلام بالفكرية من 19/11/1978- 1/1/1979 وراعي الكاتدرائية مرة اخري مع رعية العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا من 2/1/1979- 15/9/1979 ورعية السيدة العذراء. بالحواصلية من 16/9/1979- 20/9/1980 وراعي الكاتدرائية للمرة الثالثة من 21/9/1980- 26/4/1981 ورعية السيدة العذراء بجاهين من 27/4/1981- 3/9/1984م وسافر للدراسات التخصصية بروما من 4/9/1984- 11/9/ 1988م فحصل علي الدكتوراه في القانون الكنسي
- عمل كرئيس للمجلس الروحي الاكليريكي الابتدائي بالمنيا راعي مار مرقس بالمنيا من 12/9/1988- 7/6/1992م ومدرس للقانون الكنسي بالكلية الاكليريكية بالمعادي.
- في 8 يونيو 1991م عمل في مجمع الكنائس الشرقية بروما ومعلم للقانون الكنسي للكنائس الشرقية في المعهد البابوي للدراسات الشرقية بروما.
- في 21 ديسمبر2002م اختاره السينودس البطريركي للأقباط الكاثوليك ليكون الأسقف المعاون لغبطة البطريرك للإسكندرية وشئون المهجر وأسقفا فخريا لمريوط وتمت سيامته الأسقفية يوم 13 فبراير 2003م علي يد الأنبا اسطفانوس الثاني في كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل بالإسكندرية.
- في 27 ديسمبر 2005م وقع الاختيار ليكون الأنبا أنطونيوس عزيز مطرانا لإيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم.
- وفي يوم الأحد الموافق 23 يناير 2006م تم تجليسه بكاتدرائية مار جرجس بالجيزة خلفا لمثلث الرحمات الأنبا اندراوس سلامة علي يد الأنبا اسطفانوس الثاني بطريرك الأقباط الكاثوليك وكاردينال الكنيسة الجامعة وأصحاب النيافة المطارنة الأنبا مرقس حكيم والأنبا كيرلس وليم والأنبا يؤانس زكريا والأنبا مكاريوس توفيق والأنبا ابراهيم اسحق والأنبا يوسف أبو الخير وحضر مراسم التجليس المنسنيور دنيس كوروب من سفارة الفاتيكان والمطران يوسف باوزاردو مطران اللاتين والمطران كريكور كوسا مطران الأرمن.
- وقد مثل الأنبا انطونيوس عزيز الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين.
- واستقال نيافته عن ادارة ايبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف في اواخر يناير 2017م وتم تعيينه من قبل قداسة البابا فرنسيس مسئولا عن الكاتدرائية الباباوية سانتا ماريا ماجوري. بالعاصمة الايطالية روما ومدرسا القانون الكنسي بالمعهد الشرقي بروما وذلك بتاريخ يناير 2018.