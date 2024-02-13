الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد السيامة الأسقفية للأنبا أنطونيوس عزيز

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، بعيد السيامة الأسقفية للأنبا أنطونيوس عزيز، من المسئولين عن الكاتدرائية الباباوية سانتا ماريا ماجوري بالعاصمة الايطالية روما ومدرس القانون الكنسي بالمعهد الشرقي بروما.

وفي هذا التقرير نُستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا أنطونيوس عزيز: