الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكري القديستين فوسكا وماورا الشهيدتين

جريدة الدستور

 تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، بذكري القديستان فوسكا وماورا، ونستعرض أبرز المعلومات وفقًَا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-

  • ولدت فوسكا فى عائلة وثنية فى النصف الأول من القرن الثالث الميلادي، بمدينة رافينا بإيطاليا، وفى سن الخامسة عشر شعرت برغبتها بالتعرف على الديانة المسيحية. وشجعتها على ذلك ممرضتها ماورا.
  • فذهبت فوسكا وماورا إلى كاهن المدينة ويدعى إيرمولاوس الذي علمهما حقائق الإيمان المسيحي. فتم تعميدهما.
  • وبمجرد أن علم والد فوسكا سيروي بمعمودية ابنته وممرضتها ثأر ورفض إيمانهما وتمسكهما بالديانة المسيحية التي كانت ممنوعة في كل الإمبراطورية، فحاول مرارًا أن يثنيهما عن قصدهما فلم ينجح.
  • فقدم والدها شكوي لحاكم المدينة كوينزيانو ضد ابنته، فارسل الحاكم بعض الحرس ليأتوا بفوسكا، لكن الحرس  الذين أرسلوا لاعتقالها وجدوها مع ملاك ولم يتمكنوا من القيام بذلك. ثم حوكم فوسكا وماورا، اللذان قدما نفسيهما بشكل عفوي لكوينزيانو فأمر بالقبض عليهما وتعرضا للتعذيب، وقتلا بضربة سيف يوم 13 فبراير وتم إلقاء جثتهما فى البحر، وعندما عثر البحارة على جثتهما نقلهما إلى مدينة طرابلس بليبيا حيث دفنوا فى الكهوف بالقرب من مدينة صبراتة.
  • وبعد ذلك نقل جثمانهما رجل مسيحي يدعى فيتال إلى جزيرة تورسيلو بصقلية، حيث أقيمت كنيسة تكريمًا للشهيدتان.

والسِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.


وكلمة سنكسار أصلها اليونانى سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير.

ترتيب السنكسار
تم ترتيب السنكسار بحسب أيام السنة بحيث كل يوم من ايام السنة يقابله تذكار أو أكثر. لذلك فيتم قراءة السنكسار بشكل يومي في الكنيسة الأرثوذكسية في القداسات لمعرفة سير حياة القديسين والشهداء في الكنسية المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم.
 

الكنيسة الكاثوليكية بمصر الكاثوليكية بمصر القديستان فوسكا وماورا البتولتان الشهيدتان وليم عبد المسيح للأب وليم عبد المسيح

مواد متعلقة

يتزامن مع رمضان.. موعد بدء الصوم الكبير 2024

المطران عطا الله حنا: شعبنا يستحق العيش بحرية وسلام في وطنه

الهيئة الإنجيلية تحتفل بتوزيع جوائز صموئيل حبيب للعمل التطوعي

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد السيامة الأسقفية للأنبا أنطونيوس عزيز

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوي جوردان من ساكسونيا

مصدر كنسي: لم يتم الاستقرار على الأساقفة الجدد حتى الآن

مستشار "الكاثوليكية": قانون الأحوال الشخصية يخضع للمسات نهائية

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديسة ماري كاترين كاسبر

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

"تشابه الأسماء" ينهي حياة "عريس الدقهلية" على يد عمه.. والشقيق يثأر بعد ساعتين

عاجل.. نكشف موعد تجديد ثلاثى الأهلى وتعديل عقدى الشناوى وعبدالمنعم

"مالك بينا يا فاضى".. الفنان محمود عامر لـ"الدستور": لست أول من يتزوج فتاة "أصغر منه"

مصر وتركيا.. تطلعات لزيادة حجم العلاقات الاقتصادية إلى 20 مليار دولار

اجتماع رباعى بالقاهرة اليوم لبحث التهدئة فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدي والاحتباس الحراري!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟