الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مجموعة من آباء رهبان دير المُحرق يشاركون في ندوة عن الألحان القبطية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم المركز الثقافي الفرنسيسكاني، عرضا لمقتطفات من فيلم مدرسة الذاكرة وندوة عن مدارس الألحان في مصر.
 

جاء ذلك بحضور نيافه الحبر الجليل الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية وبحضور القمص إشعياء المُحرقي والقمص ميصائيل المُحرقي والقمص فلكسينوس المُحرقي.

والفيلم يتناول تاريخ الألحان عبر ٢٠٠٠ عام ومدارس الألحان في مصر وتم عرض تاريخ وتميز دير المُحرق العامر في الألحان الكنسية.
 

وكان قد استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المحرق العامر  نيافة الحبر الجليل مار تيموثاوس متى الخوري مطران حمص وحماه وتوابعها والنائب البطريركي في مصر بالوكالة يرافقه الأب الربان فيلبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بالقاهرة، وذلك بمقر الدير بالقاهرة.
 

دار الحديث عن أحوال الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في سوريا ومصر، وكذلك عن دير المحرق الذي يعتبر واحد من أهم المحطات التي وقفت عندها العائلة المقدسة خلال زيارتها إلى مصر، ثم تبادلوا الهدايا التذكارية.


تاريخ الدير

يرجع تاريخ هذا الديـر العامـر إلى بداية مقدسة، لها سمة خاصة فهو أحد الأماكن التي اختارتها العناية الإلهية، ليكون مأوى آمنًا للعائلة المقدسة، التي هـربـت من وجه الطاغية هـيرودس الملك، كان إشعياء النبى قد تنبأ عــن هذا الحدث العظيم قبل ميلاد المسيح بحوالي ثمانية قرون.

 

قصة يوسى: 

وخلال إقامة  العائلة المقدسة في هذا المكان، حضـر إليهم رجل يدعى يوسى (من المرجّح أنه ابن أخى يوسـف) لكى يخبرهم عن الجنود الذين أرسلهم هيرودس الملك للبحث عن الطفل يسوع وقد رقد يوسى ودُفن أسفل العتبة الحجرية لمدخل هذا البيت، وتوارثه الرهبان جيلًا بعــد جيل، إن المكان الذى دفن فيه يوسى يقع في الجهة الغربية القبلية بكنيسة السـيدة العذراء الأثرية بالدير ولقد وُجدت عظامه في نفس المكان أثناء ترميم الكنيسة عام 2000م، ونقلت إلى مدفن رؤساء.

وقد مكثت العائلة المقدسة في هذا البيت مدة من الزمان تبلغ 185 يومًا أى سـتة أشهر قبطية وخمسة أيام إلى أن ظهر ملاك الرب ليوسف النجار في حلم.

 

الدير والتراث:

الطقس الكنسى وعراقته بالدير القداس الإلهى اليومي منذ القدم ماعدا أربعة أيام البصخة المقدسة كمــا أن هناك التزام قوى مدعًم بالتقليد الثابت في الدير بأن يصلى القــداس باللغة القبطية باستثناء القراءات التي أضيفت باللغـة العربيـة وإلى وقت قريب كان الراهب الذى يرسمْ كاهنًا يلتزم بحفظ القداس الإلهى بالقبطية وكذلك الصلوات التي تتلى سرًا به.

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المركز الثقافي الفرنسيسكاني مدرسة الذاكرة مدارس الألحان تاريخ الألحان الانبا بيجول

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