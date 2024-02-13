الأنبا بيسنتي يترأس قداس الذكرى الثانية لمثلث الرحمات الأنبا لوكاس

صلى نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا المعلق بجبل أبنوب، القداس الإلهي في دير الشهيد مار مينا، أمس، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا لوكاس الأسقف السابق للإيبارشية.

شارك في الصلوات نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، ومجمع الآباء كهنة الإيبارشية، ومجمع الآباء رهبان الدير، وأعداد غفيرة من شعب الإيبارشية.

وفي الإطار ذاته تم تذكار المتنيح نيافة الأنبا لوكاس في جميع القداسات المقامة بكنائس الإيبارشية، أمس الأول.

رسامة شمامسة لكنيسة الملاك بالزقازيق

صلى نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق القداس الإلهي صباح أمس في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالزقازيق، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٤٤ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.

كان قد التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، المنسقين الإعلاميين لإيبارشيات وأديرة الكنيسة القبطية داخل مصر، وذلك في ختام اللقاء الدوري للمنسقين الإعلاميين الذي نظّمه المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدءًا من صباح اليوم في المقر البابوي، في إطار الاحتفال بمرور ١٠ سنوات على إنشاء المركز، تضمن اللقاء عرضًا لمشروع جديد وهو مشروع "اعرف إيبارشيتك"، ومحاضرة عن "السوشيال ميديا أداة للخدمة - رؤية"، وتقديم للمرحلة الرابعة من مشروع "١٠٠٠ معلم كنسي"، وندوة عن "أخبار الإيبارشيات - تواصل ومشاركة".



واشتمل اللقاء على زيارة ميدانية لمقر المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية، ومقر سكرتارية قداسة البابا حيث استمع المنسقون الإعلاميين إلى عروض تقديمية لرؤية العمل بهما.



واختتم اليوم بلقاء مع قداسة البابا، تحدث خلاله عن "آليات العمل الرعوي المؤسسي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية"، حيث تناول قداسته الرؤى والجهود التي تجري في الكنيسة، بغية تطوير العمل الرعوي بكافة مناحيه، راصدًا بعض ملامح من هذه الجهود، من بينها:

١- اللوائح الجديدة: لتنظيم العمل الكنسي بكافة فروعه.

٢- المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية: بهدف تطوير العمل الخدمي داخل الكنيسة، بما يتناسب مع متغيرات العصر، والأخذ أساليب الإدارة الحديثة.

٣- مركز لوجوس للمؤتمرات: لإيجاد مكان لائق لعمل فعاليات الكنيسة تتناسب مع مكانة الكنيسة القبطية.

