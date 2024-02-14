الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

24 فبراير.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ صوم يونان

جريدة الدستور

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 26 فبراير 2024، لبدء صوم نينوي والمعروف بصوم يونان، وذلك على مدار ثلاثة أيام تنتهي في 29 فبراير 2024.


وخلال فترة الصوم، تطلق إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات الصوم ويبدأ الأثنين وينتهي بفصح يونان


ومن المقرر أن يقضي البابا خلوته خلال صوم يونان مابين القاهرة والإسكندرية ودير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

والصوم في المصطلح اللغوي هو: الامتناع أو الانقطاع عن شئ ما، أما في المفهوم الكنسي هو انقطاع المؤمن عن الطعام فترة من الوقت ثم يعقبه تناول أطمعة خالية من الدسم الحيواني، وهذه الفترة تختلف من فرد لآخر بحسب إرشاد أب الأعتراف، كما أن الصوم في عمقه ليس ضرورة أو فرضًا علينا بل هو تخلي عن الشهوة بالإرادة للأنطلاق نحو الله بدون معطلات جسدية،وليس حرمان من الأطعمة لكنه زهد من أجل إنعاش الروح.

ومِن المعروف عن هذا الصَّوم أنَّه بدأ أوَّلًا في الكنيسة السُّريانيَّة، وكانت مُدَّته سِتَّة أيَّام تقلَّصَت لاحقًا إلى ثلاثة أيَّام فقط تبدأ صباح الاثنين الثَّالث قبل الصَّوم الكبير.

ويقع صوم يونان دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين وتصومه الكنيسة تشبهًا بالنبي يونان واستمطارًا لمراحم الله، كما إنه يهيئ أذهان المؤمنين لرحلة الصوم الكبير من توبة ودفن وقيامة مع المسيح وكما حدث مع يونان النبي.

طقس صوم يونان 2024

الأحد السابق لصوم يونان ترتيب قراءاته تكون حسب موقعه كطقس الآحاد، وتصلى القسمة السنوية. إلا إذا وقع الأحد الخامس من الشهر القبطي، ففي هذه الحالة فقط تقرأ فصول أحد رفاع الصوم الكبير. وليس الأحد الخامس، ويكون طقس صوم يونان النبي مثل طقس الصوم الكبير.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم نينوى لبدء صوم نينوي بصوم يونان طقس صوم يونان 2024

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