بمشاركة عدد من الأساقفة.. مطرانية سمالوط تحتفل بذكرى رحيل شهداء ليبيا

بدأت إيبارشية سمالوط، بمحافظة المنيا خلال الأسبوع الجاري، الاحتفال بالعيد التاسع لشهداء الوطن والإيمان الذين استشهدوا في ليبيا عام 2015 وذلك في الفترة من 9 فبراير وحتى 16 فبراير الجاري.

وأقامت الإيبارشية من ٩ فبراير نهضة روحية تستمر حتى ١٦ فبراير وذلك في كاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء.

ويترأس تلك النهضات عدد من أساقفة ومطارنة الكنيسة الأرثوذكسية منهم الأنبا أنجيلوس مطران لندن والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط والأنبا توماس، الأسقف العام ورئيس ددير العذراء والملاك البهنسا، الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقف الخدمات العامة، الأنبا رافائيل، أسقف عام وسط القاهرة، والأنبا أنجيليوس، أسقف لندن.

وقالت إيبارشية سمالوط عن الشهداء في بيان لها «إن شهدائنا الأبرار وأبطالنا العظام (شهداء مصر بليبيا)، ضربوا مثلًا فائقًا في البسالة الروحية والفخر المسيحي. فرغم رؤوسهم التي انحنت تحت سيوف الغدر والكراهية العمياء. إلا أنها ظلت مرتفعة شامخة بما لا يُقاس بالشجاعة والقوة المسيحية المشهود لها عن كنيستنا المقدسة عبر صفحات التاريخ المتعاقبة. وإن كانت الجهالة والبغضة تراهم ضعفاء».

وأضافت الكنيسة: «إلا أن العيون المستنيرة بالروح القدس تراهم نجوم عالية بلمعان برّاق في سماء المجد. إن لحظة إراقة دمائهم الذكية أعادت لذاكرة الزمن رحيق شهدائنا الأطهار الذين عبّقوا العالم بأريج رائحتهم الطيبة».

وعادت رفات شهداء الأقباط بليبيا، بفضل جهود الدولة المصرية يوم 14 مايو 2018م، وتم تجهيز مزار لهم بكاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بمسقط رأسهم بقرية العور بسمالوط في محافظة المنيا.

واستشهد حوالي 21 قبطيا على يد جماعة داعش الإرهابية في فبراير عام 2015.



وكان قد استقبل الأنبا بڤنوتيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، في إطار مشاركته باليوم الثالث من نهضة (شهداء مصر بليبيا) في كاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء "العور".

بدأت الزيارة بلقاء الأنبا بڤنوتيوس مع الشباب الجامعي بالإيبارشية بكاتدرائية المسيح مخلص العالم، حيث ألقى عليهم عظة روحية عن موضوع (شباب عفيف).