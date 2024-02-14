قائمة مسلسلات رمضان 2024 الكاملة.. الحشاشين والكبير أوي 8 من بينهم

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، يتشوق الكثير من عشاقي الدراما لمعرفة قائمة مسلسلات رمضان هذا العام 2024، ويرصد "الدستور" في السطور التالية قائمة أبرز مسلسلات رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8

المسلسل من بطولة النجوم: أحمد مكي أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم.

وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الحشاشين

وهو من بطولة النجوم: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض، إسلام جمال.

كما أنه من إخراج بيتر ميمي، تأليف عبدالرحيم كمال.

مسلسل جودر

وهو من بطولة النجوم: ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، هنادي مهنى.

كما أنه من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

مسلسل صدفة

وهو من بطولة النجوم: ريهام حجاج، خالد الصاوي،عصام السقا،ميار الغيطي،سلوى خطاب، رحاب الجمل

من تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل محارب

وهو من بطولة النجوم: حسن الرداد ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، محمود ياسين جونيور.

كما أنه من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامجح عبد العزيز.

مسلسل صيد العقارب

وهو من بطولة النجوم: غادة عبدالرازق رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد فهيم، هشام إسماعيل.

ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل إمبراطورية ميم

ومن بطولة النجوم: خالد النبوى نور النبوي، حلا شيحا، هاجر السراج، إيمان السيد، محمد محمود عبدالعزيز.

ومن تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل "بيت الرفاعي"

ومن بطولة النجوم: أمير كرارة أحمد رزق، ريم مصطفى، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، عمرو وهبة، رحاب الجمل.

ومن تأليف بيتر ميمي، إخراج: أحمد نادر جلال

مسلسل مسار إجبار

من تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.

ومن بطولة: أحمد داش، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب.