خريطة مسلسلات موسم دراما رمضان 2024.. منافسة شرسة بين نجوم الفن

أشهر قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني الجديد حيث تشهد خريطة مسلسلات شهر رمضان 2024 منافسة قوية بين نجوم الفن بأعمالهم التلفزيونية التي تتنوع في قصصها وأحداثها المثيرة.

خريطة مسلسلات شهر رمضان 2024

ويشهد موسم دراما رمضان 2024 منافسة شرسة بأعمال جديدة لكبار النجوم والذين بدأوا تصوير مسلسلاتهم الرمضانية الفترة الحالية استعدادا للمشاركة في الموسم الرمضاني.

ويرصد «الدستور» في التقرير التالي خريطة مسلسلات شهر رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين

ويواصل صناع وأبطال مسلسل الحشاشين الذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز تصوير مشاهد وأحداث العمل بقيادة المخرج بيتر ميمي والمقرر أن يشارك في الموسم الرمضاني 2024.

ويعد مسلسل الحشاشين الأضخم انتاجيا هذا العام وانتهى كريم عبد العزيز من تصوير ما يقرب من 50% من مشاهده ضمن أحداث العمل، والذي تدور قصته حول ول حسن الصباح، زعيم الحشاشين الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيد عن أعين أعدائه، واختار أن يعيش في قلعه يطلق عليها قلعة الموت حيث ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 6000 قدم والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

مسلسل صيد العقارب

وبدأت النجمة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد الذي يحمل أسم "صيد العقارب"، المقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال خريطة مسلسلات شهر رمضان 2024.

ويشارك في بطولة مسلسل "صيد العقارب" بجانب النجمة غادة عبد الرازق كل من النجم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، ومن تأليف باهر دويدار.

مسلسل عتبات البهجة

يواصل النجم الكبير يحيى الفخراني تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد “عتبات البهجة” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وتجمع جلسات عمل مكثفة بين الفنان الكبير يحيى الفخراني والمخرج الكبير مجدي ابو عميرة للانتهاء من تحضيرات العمل وتحديد الأبطال المشاركين في المسلسل.

ويجسد النجم يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة شخص تخطى الخمسين من عمره، توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا في المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنة متزوجه لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي تسببت في وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

مسلسل حق عرب

وبدأ النجم أحمد العوضي الفترة الماضية تصوير مسلسله الدرامي الجديد “حق عرب” والذي يخوض به أولى بطولاته المطلقة والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب" بجانب النجم أحمد العوضي كل من الفنانة هدى المفتى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

مسلسل حق عرب من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى.

مسلسل ألف ليلة وليلة

مسلسل “ألف ليلة وليلة” يشارك في بطولته النجم ياسر جلال ويخوض بطولته برفقة كل من الفنانة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

والمسلسل من إنتاج شركتى ميديا هب “سعدى جوهر” وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيرى.

الكبير أوي الجزء الثامن

يخوض النجم أحمد مكي الموسم الرمضاني المقبل بالجزء الثامن من مسلسله الشهير “الكبير أوي” ويواصل مكى وأبطال الجزء الثامن تصوير حلقاته حيث انطلق تصوير العمل الشهر الماضي تحت قيادة المخرج أحمد الجندي والذي صورالعديد من مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل، وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشارك في مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن بجانب النجم أحمد مكى، كل من الفنانة رحمة أحمد وأمينة خليل ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد وسماء إبراهيم ومصطفى غريب وحسين حجاج، تأليف مصطفى صقر، إنتاج تامر مرسى، إخراج أحمد الجندى، وتعكف ورشة الكتابة على كتابة حلقات العمل حاليًا تحت إشراف أحمد مكي، حيث انضم إليهم مؤخرًا المؤلف أحمد سعد، والذي كتب بعض حلقات مسلسل "اللعبة".

مسلسل الراكون

ويعود النجم يوسف الشريف للدراما الرمضانية 2024 بمسلسل “الراكون” ويحرص الشريف التكتم على تفاصيل العمل والذي يواصل تصويره في الوقت الحالي بقيادة المخرج محمد العدل.

ويسجل المسلسل التعاون الثالث على مستوى التأليف بين الشريف وزوجته إنجي علاء بعدما قدما معًا مسلسلات «كوفيد 25» و«لعبة إبليس» وهو التعاون الأول الذي يجمعه بالمخرج محمد جمال العدل، وكان النجم يوسف الشريف قد غاب عن السباق الدرامي الرمضاني لمدة عامين متتاليين 2022 و2023، وأعلن بشكل رسمى عن خروجه من السباق الدرامي المنقضى فى شهر أكتوبر 2022.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

وتخوض الفنانة مي عمر الموسم الرمضاني بمسلسل نعمة الأفوكاتو وتعتبر أولى النجوم الذين انتهو من تصوير مسلسلاتهم قبل حلول شهر رمضان والذي تدور أحداثه في 15 حلقة.

وتجسد مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبو علب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى في الدراما التليفزيونية، وتمر تلك الشخصية بعدة أحداث مختلفة خلال سير الحلقات، ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب.