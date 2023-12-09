السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية الفنانة عايدة رياض في "ألف ليلة وليلة"

ياسر جلال وعايدة
ياسر جلال وعايدة رياض

يعمل أبطال وصنّاع مسلسل "ألف ليلة وليلة" على تصوير مشاهدهم في الوقت الحالي وذلك لعرض المسلسل ضمن السباق الرمضاني 2024، حيث يتنقل طاقم العمل ما بين الفيوم والقاهرة، كما أنه من المحتمل أن يسافر للخارج لاستكمال تقديم صورة ملائمة لنوعية العمل الجديد المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وعلم "الدستور" عن تفاصيل شخصية الفنانة عايدة رياض، ضمن أحداث مسلسل "ألف ليلة وليلة"، ضمن مسلسلات رمضان 2024، والتي ستكون خلال الأحداث شخصية داية بالعصر الفاطمي، ولها علاقة مباشرة بالفنان ياسر جلال بطل العمل.

مسلسل “ألف ليلة وليلة”

مسلسل “ألف ليلة وليلة” من إنتاج شركتى ميديا هب “سعدى جوهر” وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

وقدم ياسر جلال فى رمضان الماضى، مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وشارك فى بطولته مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال مسلسل «علاقة مشروعة»، وضم العمل عددًا من الفنانين منهم مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 تفاصيل شخصية الفنانة عايدة رياض في ألف ليلة وليلة شخصية الفنانة عايدة رياض في ألف ليلة وليلة الفنانة عايده رياض ألف ليلة وليلة

مواد متعلقة

سلمى أبوضيف تدعم القضية الفلسطينية بمشهد من "زينهم"

"زينهم" الحلقة 13| جثة لطفل بدون عينين تصل إلى المشرحة

كيف تجاوزت إنجي علاء أزمة انفصالها عن الفنان يوسف الشريف؟

بعد وفاتها.. هذه كانت أمنية الراحلة ناهد فريد شوقى

نجل ناهد فريد شوقى وزوجته آية سماحة أول الحضور لاستقبال جثمان الراحلة

تفاصيل شخصية آسر ياسين في فيلم "ولاد رزق 3"

أحمد خالد أمين يشارك الجمهور كواليس تصوير مسلسل "إنترفيو"

3 مشاريع جديدة في منافسة قوية غدًا بـ "شارك تانك مصر"

الأكثر قراءة

عاجل.. القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال فى المحور الجنوبى لغزة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

ريهام نبيل فاروق: لم يُتخذ قرار بشأن مكتبة والدى حتى الآن.. وهكذا نحتفل بذكراه

عقاران وطلقات نارية.. تفاصيل جديدة في واقعة "مذبحة دار السلام"

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة