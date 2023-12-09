مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية الفنانة عايدة رياض في "ألف ليلة وليلة"

يعمل أبطال وصنّاع مسلسل "ألف ليلة وليلة" على تصوير مشاهدهم في الوقت الحالي وذلك لعرض المسلسل ضمن السباق الرمضاني 2024، حيث يتنقل طاقم العمل ما بين الفيوم والقاهرة، كما أنه من المحتمل أن يسافر للخارج لاستكمال تقديم صورة ملائمة لنوعية العمل الجديد المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وعلم "الدستور" عن تفاصيل شخصية الفنانة عايدة رياض، ضمن أحداث مسلسل "ألف ليلة وليلة"، ضمن مسلسلات رمضان 2024، والتي ستكون خلال الأحداث شخصية داية بالعصر الفاطمي، ولها علاقة مباشرة بالفنان ياسر جلال بطل العمل.

مسلسل “ألف ليلة وليلة” من إنتاج شركتى ميديا هب “سعدى جوهر” وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

وقدم ياسر جلال فى رمضان الماضى، مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وشارك فى بطولته مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال مسلسل «علاقة مشروعة»، وضم العمل عددًا من الفنانين منهم مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.