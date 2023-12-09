السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. كريم عبد العزيز ينتهي من 50 ٪ من مشاهده في "الحشاشين"

الحشاشين
الحشاشين

قطع الفنان كريم عبد العزيز شوطا كبيرا في تصوير المسلسل الدرامي الجديد “الحشاشين” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

وعلمت الدستور أن كريم عبد العزيز انتهى من تصوير ما يقرب من 50 ٪ من مشاهده بالعمل الذي يعد الأضخم إنتاجيا في شهر رمضان. 

وقال مصدر من داخل العمل للدستور، إن شخصية “حسن” التي يلعبها كريم عبد العزيز تمر بمراحل مختلفة على مستوى القصة او الشكل العام للشخصية. 

ومن المقرر أن تسافر أسرة مسلسل  الحشاشين إلى أوروبا وتحديدا لجزيرة مالطة في شهر ديسمبر الجاري  لتصوير بعض المشاهد الخارجية للمسلسل.

وصور فريق العمل عددًا من مشاهد المسلسل في دولة كازاخستان في شهر أغسطس الماضي واستغرق التصوير ما يقرب من 10 أيام، قطع من خلالها مخرج العمل بيتر ميمي شوطًا كبيرًا في تصوير العمل بشكل كامل، ومن المقرر أن ينتقل التصوير إلى ديكورات أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث قام المخرج بيتر ميمي مؤخرا بمعاينة عدد من أماكن تصوير المسلسل، وسيتم تصوير مشاهد المسلسل بين الفيوم والمقطم وأكتوبر والقناطر ودولة كازاخستان ومالطة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور الأحداث حول حسن الصباح، زعيم الحشاشين الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيد عن أعين أعدائه، واختار أن يعيش في قلعه يطلق عليها «قلعة الموت»، حيث ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

وأعطى الصباح لصاحب القلعة ثلاثة آلاف قطعة ذهب وأصبح سيدها، وكان له جُمل يقولها لبعض الرجال الذين يقومون بعمليات انتحارية من أهمها «أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن الصباح»، كان رجاله يتجنبون المواجهة المباشرة مع أعدائهم وكانت استراتيجيتهم العسكرية القيام بعمليات اغتيال من خلال مجموعة تسمى «الفدائيين» وهم مدربون بشكل كبير على القتل والفروسية، وكانت عمليات الاغتيال تتم في الأماكن العامة وكانوا يخترقون جيوش الأعداء حتى يستطيعوا تنفيذ المهام المطلوبة، وقاموا بمجموعة من الاغتيالات سواء ضد قيادات المسلمين أو المسيحيين، وحاولوا قتل القائد صلاح الدين مرتين.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة. 

كريم عبد العزيز النجم كريم عبد العزيز الحشاشين مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024

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