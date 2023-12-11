مسلسلات رمضان 2024.. كارولين عزمي تنضم لأبطال "حق عرب" مع أحمد العوضي

انضمت الفنانة كارولين عزمي لأبطال مسلسل "حق عرب" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان المقبل 2024.

وتشارك كارولين البطولة مع أحمد العوضي، وفاء عامرـ رياض الخولي، هدى المفتي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر ووفاء مكي.

ومن المقرر أن تبدأ تصوير خلال الأيام المقبلة، حيث تجسد كارولين دور جديد عليها كما قالت في بيان صحفي، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع أحمد العوضي للمرة الأولى، مؤكدة أنها متحمسة للعمل للغاية كون الشخصية جديدة عليها.

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

مسلسل الوصفة السحرية

وتصور كارولين في الوقت الحالي مسلسل "الوصفة السحرية" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كل من شيري عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان ومحمد أبو داوود ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان وإخراج خيري سالم.

يذكر أن آخر أعمال كارولين عزمي حكاية "في أمل" من مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" والتي قامت ببطولتها مع محمد كيلاني ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شادي عبد السلام ودارت أحداث الحكاية حول "مريم" مطربة شابة تعاني من السرطان في مرحلته المتأخرة، يزورها طليقها "ساهر"، ويبدو أن العلاقة بينهما جيدة رغم الطلاق، فتطلب منه أن يحقق أمنيتها بالموت.