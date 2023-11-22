مسلسلات رمضان 2024.. ماجد المصري أحدث المنضمين لـ"صيد العقارب"

انضم الفنان ماجد المصري لأسرة مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق الذي سيعرض ضمن السباق الرمضاني 2024، بمشاركة النجوم أحمد ماهر ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا في المسلسل الذي قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ومن إخراج أحمد حسن.

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبدالرازق في حكاية "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل الذي عرض مؤخرًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" أنه من المقرر أن تبدأ غادة عبدالرازق تصوير مسلسلها الرمضاني لعام 2024، الذي حمل اسم "صيد العقارب" خلال منتصف ديسمبر المقبل من 2023 بعدما انتهى المؤلف باهر دويدار من كتابة سيناريو وشخصيات مسلسل "صيد العقارب".

"صيد العقارب" المقرر طرحه في 2024 ضمن الماراثون الرمضاني، هو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وخلال الأيام القليلة المقبلة ستعلن الشركة المنتجة عن باقي أبطال العمل، الذى ستدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

وتنتظر غادة عبد الرازق تحديد موعد نهائي لعرض فيلمها الجديد “جوازة بالعافية” والذي انتهت من تصويره منذ فترة، وهو من بطولة غادة عبدالرازق وأحمد آدم وبيومي فؤاد وعدد آخر من نجوم الفن، والعمل من إخراج شريف إسماعيل، ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسن.

يجدر الإشارة إلى أنه سبق للفنانة غادة عبد الرازق بطولة والمشاركة في أكثر من 29 مسلسلًا دراميًا في الفترة من 1997 وحتى 2023 كان من أهمها عائلة الحاج متولي، محمود المصري، زهرة أزواجها الخمسة، السيدة الأولى، مسألة مبدأ، وضد مجهول، إضافة لبطولتها لأكثر من 25 فيلمًا سينمائيا.