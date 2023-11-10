الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

النجوم رياض الخولى ومحمد علاء جاميكا وسيمون وأحمد ماهر ينضمون لأسرة مسلسل "صيد العقارب" للنجمة غادة عبدالرازق

رياض الخولي
رياض الخولي

انضم عدد من نجوم الدراما المصرية لأسرة مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبدالرازق، والذي يُعرض في سباق الدراما الرمضاني 2024، حيث يشارك النجوم أحمد ماهر ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا في المسلسل الذي قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينوميا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبدالرازق في حكاية "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل الذي عرض مؤخرًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد.

نجحت الفنانة غادة عبدالرازق في تقديم أعمال درامية قوية خلال موسم رمضان، كان آخرها مسلسل "تلت التلاتة"، الذي عرض العام الماضي وشاركها في بطولته كل من مي سليم، ومحمد القس، وليلى زاهر، وأحمد مجدي، والراحل مصطفى درويش.

سبق لغادة بطولة والمشاركة في أكثر من 29 مسلسلًا دراميًا في الفترة من 1997 وحتى 2023 كان من أهمها عائلة الحاج متولي، محمود المصري، زهرة أزواجها الخمسة، السيدة الأولى، مسألة مبدأ، وضد مجهول، هذا بالإضافة لبطولتها لأكثر من 25 فيلمًا سينمائيا.

الأكثر قراءة

انقسام فى الزمالك حول التعاقد مع شوقى غريب لتدريب الفريق

الرئيس السيسى يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بمطار القاهرة

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

متحدث الرئاسة: قمة مصرية قطرية بالقاهرة اليوم

عاجل.. مجندة مفقودة.. لماذا أغضبت المغنية الأمريكية تايلور سويفت إسرائيل؟ (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": زيارة أمير قطر لمصر فى إطار التنسيق لمعالجة أزمة قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس