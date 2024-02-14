الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| بعد عرض بوستر «بابا جه».. تعرف على نجوم الكوميديا بالمسلسل

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

في لقطة كوميدية ظهر بوستر مسلسل “بابا جه” للفنان أكرم حسني والمقرر عرضه في رمضان 2024، الذي طرحته منصة watch it مؤخرًَا.

مسلسل بابا جه

البوستر أظهر بعضًا من أبطال المسلسل وهم أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، والأطفال لافينا نادر، وحور أحمد وغيرهم من الفنانين.

لاقى البوستر إعجاب المتابعين، واظهر فيه أكرم حسني مع الطفلة لافينا نادر وهو يحملها في لقطة كوميدية ساخرة.

قصة “بابا جه”

مسلسل "بابا جه" يدور في إطار إجتماعي كوميدي وفيه يجسد الفنان أكرم حسني دور رجل في الأربعينات من عمره ويعمل مديرًا في أحد الفنادق، ويمر هو وزوجته وأطفاله بمجموعة من المواقف.

وتلعب في المسلسل الفنانة نسرين أمين دور زوجة هشام “أكرم حسني” التي تحاول حل الأزمات العائلية معه مما ينتج عنه الكثير من المواقف الكوميدية الهادفة، ومسلسل "بابا جه" يشرح العلاقة بين الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات.

وحتى الأن يواصل النجم أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسل "بابا جه" على قدم وساق، ولم يستقر صناعه على موعد طرحه، سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم.

أبطال المسلسل 

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين أما ضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، وهو من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

ويأتي “بابا جه” ضمن مسلسلات الشركة المتحدة التي تنتمي إلى الأعمال الكوميدية الاجتماعية الهادفة التي تسلط الضوء علي أسس التربية  السليمة للأولاد، كما أنه يعرض في 15 حلقة فقط.

بابا جه موعد عرض مسلسل بابا جه موعد اعادة مسلسل بابا جه قصة مسلسل بابا جه أبطال مسلسل بابا جه مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل اكرم حسني دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة أكرم حسني مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل بابا جه

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

مفاجأة: موظف واحد بوزارة البترول.. و"خطة النواب" تتهمها بالتحايل

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

بقيادة مصر.. دحلان يكشف تفاصيل الخطة العربية بشأن مستقبل غزة

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى ألفت حسين كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة