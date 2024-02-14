مسلسلات رمضان 2024| بعد عرض بوستر «بابا جه».. تعرف على نجوم الكوميديا بالمسلسل

في لقطة كوميدية ظهر بوستر مسلسل “بابا جه” للفنان أكرم حسني والمقرر عرضه في رمضان 2024، الذي طرحته منصة watch it مؤخرًَا.

مسلسل بابا جه

البوستر أظهر بعضًا من أبطال المسلسل وهم أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، والأطفال لافينا نادر، وحور أحمد وغيرهم من الفنانين.

لاقى البوستر إعجاب المتابعين، واظهر فيه أكرم حسني مع الطفلة لافينا نادر وهو يحملها في لقطة كوميدية ساخرة.

قصة “بابا جه”

مسلسل "بابا جه" يدور في إطار إجتماعي كوميدي وفيه يجسد الفنان أكرم حسني دور رجل في الأربعينات من عمره ويعمل مديرًا في أحد الفنادق، ويمر هو وزوجته وأطفاله بمجموعة من المواقف.

وتلعب في المسلسل الفنانة نسرين أمين دور زوجة هشام “أكرم حسني” التي تحاول حل الأزمات العائلية معه مما ينتج عنه الكثير من المواقف الكوميدية الهادفة، ومسلسل "بابا جه" يشرح العلاقة بين الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات.

وحتى الأن يواصل النجم أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسل "بابا جه" على قدم وساق، ولم يستقر صناعه على موعد طرحه، سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم.

أبطال المسلسل

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين أما ضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، وهو من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

ويأتي “بابا جه” ضمن مسلسلات الشركة المتحدة التي تنتمي إلى الأعمال الكوميدية الاجتماعية الهادفة التي تسلط الضوء علي أسس التربية السليمة للأولاد، كما أنه يعرض في 15 حلقة فقط.