الفراخ البيضاء بـ96 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 15 فبراير 2024 

في ظل الارتفاعات الشديدة التي وصلت إليه أسعار الفراخ البيضاء وأسعار الدواجن بمختلف أنواعها إلا أنها شهدت استقرارًا بسيطًا في الوقت الحالي من خلال الأسعار المنشورة من بورصة الدواجن.

وننشر في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس ١٥ فبراير ٢٠٢٤ في مصر، وعلى رأسها سعر الفراخ البيضاء وسعر كرتونة البيض في الأسواق بعد آخر ارتفاع لها.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق

سعر الفراخ البيضاء كيلو 96 جنيهًا.

أسعار الدواجن الساسو كيلو 100 جنيه.

سعر الفراخ البلدي كيلو 75 جنيهًا.

أسعار الدواجن أمهات أبيض كيلو 75 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق



كتكوت أبيض شركات يوم 31 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان يوم 29 جنيهًا.

كتكوت ساسو يوم 10.5 جنيه.

كتكوت ساسو بيور يوم 11.5 جنيه.

كتكوت بلدي حر يوم 4.5 جنيه.

كتكوت هجين يوم 6.5 جنيه .

كتكوت جيل ثاني يوم 8 جنيهات.

كتكوت روزي بيور يوم 10.5 جنيه.

سعر البيض اليوم

كرتونة بيض أحمر 150 جنيهًا.

كرتونة بيض أبيض 148 جنيهًا.

كرتونة بيض بلدي 144 جنيهًا.

سعر البط اليوم

سعر بط مولار 70 جنيهًا.

سعر بط فرنساوي 65 جنيهًا.

سعر بط بغال 80 جنيهًا.

سعر بط بلدي 100 جنيه.

سعر بط مسكوفي 95 جنيهًا.



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أسعار الأعلاف

علف بادي 23% 30،000 جنيه.

علف نامي 21% 29،950 جنيه.

علف ناهي 19% 29،850 جنيه.

علف بادي نامي 21،5% 28،450 جنيه.

علف بيض غنتاجي 16% 24،900 جنيه.

علف بيض إنتاجي 18% 25،350 جنيه.



