أسعار الفراخ البيضاء والبط والبيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، حيث سجلت الأسعار نفس أسعار أمس الثلاثاء.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم ، حيث سجلت اليوم 96 جنيها لليكلو للمستهلك داخل بورصة الدواجن، مقارنة بأسعار أمس التي سجلت 93 جنيها للكيلو.

بلغ سعر كيلو البانية والذي يعتبر الأكثر شعبية في مجزاءت الدواجن في البحث ارتفاع ملحوظ اليوم ليسجل 180 إلى 185 بحسب المنطقة.

أسعار كيلو البانية اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024

استقرت أسعار الفراخ الساسو لتسجل 106 جنيه للكيلو اليوم داخل بورصة الدواجن، بينما وسجلت أسعار لحم الفراخ البلدي يسجل 125 جنيه للكيلو.

أسعار كيلو الكبد والقوانص اليوم

بلع سعر كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 105 و110 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار كيلو الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 95 و105 جنيها للكيلو، كما استقرت أسعار الأجنحة ليتتراوح سعرها ما بين 50و65 جنيها.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 14-2-2024

سعر البيض الأحمر اليوم يتراوح بين 149 و151جنيهًا للكرتونة الواحدة في بورصة الدواجن، وسيصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 155 و160 جنيهًا، وأسعار البيض الأبيض تتراوح ما بين 148 و149 جنيهًا للكرتونة الواحدة في بورصة الدواجن، وتصل للمستهلك بمبلغ يتراوح ما بين 153 و158 جنيهًا.

سعر البط اليوم الأربعاء 14-2-2024

تتراوح أسعار البط الفرنساوي ما بين 60 و65 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار البط المولار فتتراوح ما بين 65 و75 جنيهًا للكيلو.

أما البط المسكوفى فسعره يبلغ 100 جنيه للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14-2-2024