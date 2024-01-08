تزامنا مع عيد الميلاد.. تراجع فى أسعار الأسماك بالأسواق وضعف الإقبال (صور)

شهدت أسعار الأسماك تراجعا طفيف خلال الأيام الجارية، تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد وانتهاء صوم الأقباط، خاصة وأنه على مدار أيام الصيام كان السمك وجبة أساسية، مما أدى لتراجع أسعاره وضعف الإقبال عليه على مدار الأيام الجارية.

وتجولت "الدستور" داخل سوق السمك بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة لرصد أسعار الأسماك ومدى تراجعها وحجم إقبال المواطنين عليها خلال الأيام الجارية، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأسماك بالأسواق

قالت أم إسلام، إحدى بائعات الأسماك بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن هناك تراجع طفيف في أسعار الأسماك خلال الفترة القليلة الجارية، وهناك استقرار وثبات في بعض الأنواع الأخري، لافتا إلى أن عيد الميلاد أثر على مبيعات وحركة البيع والشراء على الأسماك.

وأشارت إلى أن أسعار الأسماك متفاوتة من منطقة لأخرى، فسعر كيلو السمك البلطي يتراوح ما بين 59 و61 جنيها، سعر كيلو فيليه البلطي يتراوح ما بين 40 و190 جنيها، سعر قشر البياض يتراوح ما بين 70 و110 جنيهات، سعر المكرونة السويسي يتراوح ما بين 60 و100 جنيها، سعر السبيط والكاليماري يتراوح ما بين 180 و350 جنيها، أما سعر الكابوريا يتراوح ما بين 40 و210 جنيهات،

سعر الجمبري يتراوح ما بين 175 و370 جنيها، واخيرا سعر السمك البوري يتراوح بين 70 و80 جنيها للكيلو الواحد.

إقبال المواطنين علي الأسماك

أوضح محمد عبدالله، أحد بائعي الأسماك بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن الأسعار تراجعت على مختلف الأنواع في الأسماك ما بين ٥ و١٠ جنيها على العديد من أنواع الأسماك، مشيرا إلى أن تراجع الأسعار نتيجة طبيعة لوفرة الإنتاج في الأسواق على عكس الفترات الماضية كان الإنتاج قليل والإقبال كبير.

واستكمل حديثه بأنه بالإضافة إلى وفرة الإنتاج فعيد الميلاد المجيد أيضا أثر على الأسعار خاصة بعد انتهاء صيام الأقباط والإقبال بشكل أكبر على اللحوم الحمراء والدواجن.

أسعار الأسماك

أضاف سيد كمال، أحد بائعي الأسماك بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن الإقبال ضعيف خلال الأيام الجارية وقبل عيد الميلاد، على الرغم من تراجع الأسعار، إلا أن الإقبال كثيف في الوقت الحالي على اللحوم والدواجن وهو ما يؤدي لرفع سعرها وتراجع سعر الأسماك.

الأسماك بالأسواق

الأسماك بالأسواق

الأسماك بالأسواق

الأسماك بالأسواق