"الأرثوذكس": انتهاء فترة أكل السمك لحين عيد الميلاد المجيد

تحتفل كنيسة الروم الارثوذكس، بعيد القديس اسبيريدون، وقال الانبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له إن الكنيسة تقف عن أكل السمك لعيد الميلاد المجيد.

أخر يوم لأكل السمك

وأضاف: عيد القديس اسبيريدون آخر يوم في صيام الميلاد المجيد مسموح فيه باكل السمك، ومن الغد وحتى عيد الميلاد المجيد لا يسمح بأكل السمك.

وكان قد وصل صاحب بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس إلى الإسكندرية بعد زيارته الرعائية إلى بوروندي.

في بمناسبة عيد القديس سابا شفيع الدير البطريركي التاريخي ترأس غبطته القداس الإلهي البطريكي، بمشاركة المتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو (بور سعيد) والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران دامياتا ورئيس دير القديس سابا. ومعاونة كهنة مدينة الإسكندرية.

في القداس الإلهي رفع البابا ثيودروس الأب باسيليوس بيوك كاهن كنيسة القديس ميناس في الإسماعلية إلى درجة الأرشمندريتية.

بعد القداس الإلهي استقبل البابا ثيودروس المصلين في قاعة العرش البطريركي.

وعلى ذكرى الزيارة الرعوية الاحدث للبابا في بوروندي فكان قد زار غبطته كاتدرائية رقاد السيدة العذراء مريم بوزومبورا، وبحضور المتروبوليت إينوسنتيوس مطران بوروندي ورواندا، والمتروبوليت دانيال مطران أكسوم (أثيوبيا وإريتريا)، والأسقف سيلفستروس أسقف جينجا وشرق أوغندا.

بعد صلاة التريصاجيون في الكنيسة أعرب المتروبوليت إينوسنتيوس مطران بوروندي ورواندا في كلمته عن فرح الجميع الكبير بزيارة غبطته.

في كلمة البابا ثيودروس شكر رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ندايشيمي على الترحيب الحار. وقال غبطته: "إنه جاء للقاء وتقوية أبنائه الروحيين والكهنة والشعب، بل وأيضًا ليأخذ منهم القوة".

مضيفًا بقوله: "إن مصر التي جئنا منها هي تاج أفريقيا، وبلد بوروندي المبارك هو جوهرة أفريقيا الوسطى الثمينة، كعضو في جماعة شرق أفريقيا، فإن شعب هذا البلد الرائع، مع الصعوبات والتجارب التي واجهته في السنوات السابقة، يقف بفخر وكرامة في المجال الأفريقي، يُعلم قيم الحب والصبر، وفق فضائل المسيحية بامتياز. المسيحية، التي تعتنقها الأغلبية. نصلي إلى الرب من أجل تقدم الشعب ورفاهيته، ونتطلع إلى مزيد من ترسيخ الإيمان الأرثوذكسي في البلاد”.