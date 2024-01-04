"تنمية الثروة السمكية" يكشف عن حجم إنتاج الأسماك من البحيرات والمصايد

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، إن البحيرات المصرية تنقسم إلى البحيرات الشمالية وتضم بحيرات البرلس والمنزلة ومريوط وإدكو، وتطل جميعها على البحر المتوسط، أيضا المنخفضات الساحلية وتضم بحيرة البردويل وهي من البحيرات التى تطل على البحر المتوسط. والبحيرات الداخلية:و تضم بحيرات المرة والتمساح، وبحيرة قارون،و منخفضات الريان، ووبحيرة ناصر.

البحيرات والمصايد

وأضاف مصيلحي لـ"الدستور"، إن المصيد السمكي من البحيرات المصرية بلغ 238 ألف طن، بنسبة قدرها 57% من إجمالى المصايد الطبيعية فى مصر، ونسبة قدرها حوالى 12% من إجمالى الإنتاج السمكى فى مصر.، وتعتبر بحيرة البرلس أكبر البحيرات فى المصيد السمكي، الذى بلغ حوالى 92 ألف طن، وبحيرة المنزلة تحتل المركز الثانى فى المصيد السمكى الذى بلغ حوالى 83 ألف طن، وبحيرة ناصر تحتل المركز الثالث فى المصيد السمكى الذى بلغ حوالى 26 ألف طن، وبحيرة مريوط تحتل المركز الرابع، وبلغ المصيد السمكى حوالى 16 ألف طن، وبحيرة ادكو تحتل المركز الخامس، وبلغ المصيد السمكى منها 8 ألاف طن، ومنخفضات الريان يحتل المركز السادس، وبلغ المصيد السمكى منها حوالى 7 ألاف طن، وبحيرات المرة والتمساح تحتل المركز السابع، وبلغ المصيد السمكى حوالى منها 3.4 ألاف طن، وبحيرة البردويل تحتل المركز الثامن، وبلغ المصيد السمكى منها 1.6 ألف طن.

وأكد أن الدولة حرصت في الآونة الأخيرة على تعديل قانون الصيد تماشيًا مع التطورات الكبيرة التي حدثت في قطاع الثروة السمكية نتيجة الجهود الكبير للدولة في تنمية البحيرات المصرية واهتمام القيادة السياسية بملف الثروة السمكية وزيادة المنتج السمكي من المصايد الطبيعية والاستزراع لسد الفجوة الغذائية، حيث تعد الأسماك أحد البدائل الهامة لسد فجوة اللحوم الحمراء والدواجن.

وتابع مصيلحي أنه صدر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذي تضمن العديد من الأهداف التي تخدم قطاع الثروة السمكية وخدمة مجتمع الصيادين، ونص على عدد من الضوابط الخاصة بإنشاء المزارع السمكية، كما حدد عددًا من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها للوصول إلى أعلى استفادة ممكنة من البحيرات والمزارع السمكية.