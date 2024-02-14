أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

يهتم ملايين المصريين في مختلف المحافظات بمعرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024 لذلك تصدر السؤال عنها محركات البحث، وذلك بعد أن بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم، وحرص الأسر المصرية على تخزين السلع التموينية والدواجن واللحوم تمهيدًا لإعداد الولائم والعزائم، فشهر الصوم في مصر مرتبط بتحضير أشهى الوجبات للفطار والسحور.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 14-2-2024

وفي الساعات الأولى من يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، استقرت أسعار الفراخ البيضاء والبيض قبل بدء التعاملات في البورصة والأسواق، وذلك بعد ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء في البورصة، وفقًا لأحدث تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

تتراوح أسعار الدواجن البيضاء في مصر اليوم ما بين 92 و93 جنيها، بينما تصل أسعارها في الأسواق إلى ما بين 110 و115 جنيها، وذلك حسب المنطقة السكنية.

وبالنسبة لأسعار الدواجن البلدي، فقد استقرت عند 140 جنيهًا، مع وصول سعر البيع للمستهلك إلى 145 جنيهًا.

أما بالنسبة للدواجن الحمراء والساسو، فقد سجلت أسعارها ما بين 105 و106 جنيهات.

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، فقد انخفضت لتصل إلى نحو 75 جنيهًا بدلا من 78 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك إلى 85 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الساسو الواحد للمستهلك في مصر بين 7 جنيهات كحد أدنى و8 جنيهات كحد أقصى، أما سعر الكتكوت البلدي فبلغ 5.5 و الكتكوت الهجين بلغ سعره 7 جنيهات.

ما هو سعر كرتونة البيض اليوم؟

سعر البيض الأحمر:

سُجل سعر يتراوح بين 148 و149 جنيهًا للكرتونة في بورصة الدواجن، وسعر البيع للمستهلك يتراوح بين 155 و160 جنيهًا.

سعر البيض الأبيض:

تم تسجيل سعر يتراوح بين 146 و147 جنيهًا للكرتونة في بورصة الدواجن، وسعر البيع للمستهلك يتراوح بين 153 و158 جنيهًا.

سعر البيض البلدي:

شهد سعر البيض البلدي ارتفاعًا اليوم ليصل إلى 150 جنيهًا للكرتونة في بورصة الدواجن، وسعر البيع للمستهلك يتراوح بين 155 و160 جنيهًا.

سعر البط اليوم الأربعاء 14-2-2024

تتراوح أسعار البط الفرنساوي ما بين 60 و65 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار البط المولار فتتراوح ما بين 65 و75 جنيهًا للكيلو.

أما البط المسكوفى فسعره يبلغ 100 جنيه للكيلو.

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