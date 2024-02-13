الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الثلاثاء

ارتفع البحث عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر على محركات جوجل من المواطنين المسافرين، وسعر الدولار يعتبر من المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على حركة وأسعار السلع في الأسواق. 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

ونتيجة لذلك ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

«الدستور» يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليبلغ نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في منتصف التعاملات؟

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

تباينت أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو بلغ 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع

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