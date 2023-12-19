سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19-12-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

يتساءل العديد من المواطنين عن سعر صرف الدولار في البنوك مما أدى إلى تصدره محركات البحث في جوجل، وتعتبر أسعار صرف الدولار لها تأثير كبير على السياسات النقدية والاقتصادية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ويحظى سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري متابعة دقيقة من قبل الأفراد والشركات والحكومات نظرًا لتأثيرها على التجارة والاستثمارات وحتى قوة الشراء للمواطنين. وخلال السطور التالية يرصد "الدستور" قائمة بأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية والعاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر 2023

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، حيث سجل نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التعمير والإسكان خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك مصر استقرارًا، حيث سجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.