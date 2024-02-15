الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رمضان 2024.. تفاصيل دور عصام السقا في مسلسل "صدفة"

الفنان عصام للسقا
الفنان عصام للسقا في بطولة العمل الجديد

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لعام 2024 لمشاهدة مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، والتي ستظهر بشكل مختلف عن باقي أعمالها الدرامية السابقة.

رمضان 2024.. ما دور عصام السقا في مسلسل “صدفة”

ويتواجد الفنان عصام للسقا في بطولة العمل الجديد، حيث يقف أمام ريهام حجاج في دور ذو مساحة كبيرة ويقدم عصام السقا في المسلسل دور مهندس يدخل في مشكلات مع أسرته حول الميراث، وخلال الأحداث تربطه علاقة قوية بـ"صدفة" التي تقدم دورها الفنانة ريهام حجاج.

العمل الجديد مليء بالتفاصيل المختلفة في الشخصيات، حيث يناقش الكثير من التفاصيل الحياتية التي تلامس الجمهور في  العمل الذي يضم كوكبة من النجوم وتمت كتابته بطريقة مميزة للغاية.

شوقت الفنانة ريهام حجاج، الجماهير بعد إعلان تتر مسلسل صدفة لمتابعة أحداث المسلسل الكوميدي، الذي يدور في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران"، في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "صدفة".

رمضان 2024.. ماهو دور عصام السقا في مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج؟

تناول الفتاة الكرة إلى فؤاد وتخبره شيئا خطيرا، وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، مشعلة لهيب الشك داخله، ليبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

 

رمضان 2024.. ماهو دور عصام السقا في مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج؟

أبطال مسلسل صدفة 

المسلسل من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وعصام السقا ورحاب الجمل، خالد الصاوي، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل، عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أيمن سلامة.

والجدير بالذكر، تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى؛ لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التى تناسب جميع الأعمار، وترضى كل الأذواق.

رمضان 2024.. ماهو دور عصام السقا في مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج؟
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