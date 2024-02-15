مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل قصة مسلسل محارب بطولة حسن الرداد

تصدر مسلسل محارب تريند البحث عبر الموقع الشهير “جوجل”، خلال الساعات الماضية، ويعد المسلسل من ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

ويناقش مسلسل محارب قصة جديدة بأداء مختلف من الفنان حسن الرداد، ليتوقع عشاق الدراما الرمضانية عملا فنيا دراميا مميزا خلال الشهر الفضيل.

مسلسلات رمضان 2024.. ما هي قصة مسلسل محارب بطولة حسن الرداد؟

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة مسلسل محارب كل من الفنان حسن الرداد، الفنان ماجد المصري، الفنانة نرمين الفقي، الفنان تامر عبد المنعم، الفنان أحمد زاهر، غفران، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وستعرض أول حلقات المسلسل في أول أيام شهر رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. ما هي قصة مسلسل محارب بطولة حسن الرداد؟

قصة مسلسل محارب

ويعد ظهور الفنان حسن الرداد، في دراما رمضان 2024 مختلفا، حيث يخوض “الرداد” في مسلسله الجديد قصة شاب بسيط من الصعيد "عزيز" يعيش في مصر القديمة مع أسرته، حيث كان طالبًا متفوقًا يحلم بأن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكى.

وتدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامٍ، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

مطاردة بسبب ثأر قديم

وتتغير حياة عزيز عندما يموت والده ويضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ووالدته تكشف له سرًّا كبيرًا أن والده كان له ورث ضخم في الصعيد، لكنه كان مطاردًا بسبب ثأر قديم.

ويرث عزيز الثأر والخطر من والده دون أن يعرف شيئًا عنه في البداية، وهو ما يضطره إلى إخفاء هويته وحماية أسرته من أعدائه في الصعيد.