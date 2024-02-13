سائق من أصول صعيدية.. تفاصيل شخصية حسن الرداد فى مسلسل محارب

يبحث العديد من المواطنين عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 ويعتبر مسلسل "محارب" ضمن المسلسلات الهامة في رمضان بطولة حسن الرداد.

تدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد سائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامٍ، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

"محارب" هو عمل (اجتماعى تشويقى) يحكى قصة عزيز، شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، عزيز كان طالبًا متفوقًا يحلم بأن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكى وسائق في أوقات فراغه.

اقرأ أيضًا:

وتتغير حياة عزيز عندما يموت والده ويضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ووالدته تكشف له سرًّا كبيرًا أن والده كان له ورث ضخم في الصعيد، لكنه كان مطاردًا بسبب ثأر قديم.

عزيز يرث الثأر والخطر من والده دون أن يعرض شيئًا عنه، وبالتالي يضطر إلى إخفاء هويته وحماية أسرته من أعدائه في الصعيد، الثأر كان بسبب عمه الذى كان المسئول عنه، وجعل والده مطلوبًا للقتل. هل سينجح عزيز في الوصول للإرث الكبير، أم أنه سيكون مهددًا بالثأر؟

المسلسل الجديد بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين.. حسن عيد، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.