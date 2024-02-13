سيد رجب وأحمد فؤاد سليم.. صراع الجراندات في "بيت الرفاعي"

يواصل أبطال وصناع مسلسل بيت الرفاعي المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني 2024 تصوير مشاهد العمل التي تضم كوكبة من الفنانين مع الفنان أمير كرارة ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024 التي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم.

يضم "بيت الرفاعي" يضم عددًا من الجراندات الموهوبين في البطولة، حيث يشارك النجم سيد رجب، يُصاحبه الفنان المحبوب أحمد فؤاد سليم، ويضم أيضًا، الفنان محمد لطفي، ليعيد المسلسل نجوم الدراما الكبار للتعاون مجددا مع بعضهم.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

يأتي مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة ضمن قائمة الأعمال الدرامية التي تطرحها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن سباق دراما رمضان 2024.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024

ويضم "بيت الرفاعي" كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة أبرزهم:أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، في إشارة إلى منزل التاجر محمود الرفاعي، ذلك الرجل المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، ولكن تحدث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ إنه بالأساس تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

مسلسلات رمضان 2024

وتحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائمًا على تقديم وجبة فنية مميّزة للجمهورتناسب جميع الأذواق، خاصة في شهر رمضان والذي يتخلله عشرات الأعمال الفنية.