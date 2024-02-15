الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وفاة كبير المذيعين الإعلامى المصرى محمود المسلمى

محمود المسلمى
محمود المسلمى

رحل عن عالمنا اليوم الخميس، الإعلامي المصري محمود المسلمى، كبير المذيعين لعقود بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وإذاعة صوت العرب.

وجاء نبأ وفاته في لندن، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحة أن موعد الجنازة ومكان الدفن سيتم تحديده لاحقًا.

 وفاة كبير المذيعين الإعلامي المصري محمود المسلمى 

يذكر أن الإعلامى الراحل محمود المسلمي كبير المذيعين لعقود بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي العربية، وإذاعة صوت العرب، وإذاعة سلطنة عمان، والإذاعة المصرية، ورائد التدريب الإذاعى في المنطقة العربية، وزوج الإعلامية والصحفية عزة الزفتاوي بهيئة الإذاعة البريطانية سابقًا والمذيعة بإذاعة الشباب والرياضة سابقًا ومراسلة قناة الأخبار بالإذاعة المصرية.

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