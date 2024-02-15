كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الخميس وعلى مدار الأسبوع في محافظات مصر.

سقوط أمطار رعدية.. توقعات حالة الطقس اليوم الخميس في محافظات مصر

توقعت الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تتراجع درجات الحرارة بشكل طفيف وملحوظ بسبب نشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية والذي يصاحبه كتل هوائية باردة فتزيد من الشعور ببرودة الطقس نسبيًا أثناء نشاطها.

حالة الطقس اليوم الخميس

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم الخميس 15 فبراير 2024 سيشهد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

كذلك استمرار سيطرة المنخفض الجوى على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتستمر هذه الأجواء إلى فترات الليل في اليوم الخميس، لنصل بذلك إلى ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الخميس في القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا.

حالة الطقس غدًا

تتوقع الأرصاد سقوط أمطار غزيرة ورعدية ويصحبها سقوط حبات البرد (الثلج) خلال طقس الجمعة على مناطق من محافظات: البحيرة- الإسكندرية- مطروح – البحيرة –بورسعيد – الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال طقس الجمعة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومحافظات القناة وخليج السويس ومحافظات القاهرة الكبري وسيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في يوم الجمعة كما يلي:

القاهرة الوجه البحري 17- 10

السواحل الشمالية 17 – 10

جنوب سيناء 23- 14

شمال الصعيد 19-6

جنوب الصعيد 22-9

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من هطول أمطار غزيرة علي مناطق متفرقة بالمحافظة مع انخفاض درجات الحرارة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الاسكندرية أمطار متوسطة الشدة تغزر مساء على بعض المناطق، وخاصة شمال وغرب المحافظة يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها من 30-35 كم /س على فترات متقطعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

استمرار سيطرة المنخفض الجوى على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وتستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل، لنصل بذلك إلى ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وتشهد حالة الطقس في الأيام القادمة، أجواء شتوية شديدة، وذلك بسبب تمركز منخفض جوي على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوي بارد متعمق في طبقات الجو العليا.