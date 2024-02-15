الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم الخميس 15-2-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تتراجع درجات الحرارة بشكل طفيف وملحوظ بسبب نشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية والذي يصاحبه كتل هوائية باردة فتزيد من الشعور ببرودة الطقس نسبيًا أثناء نشاطها

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وتتراجع درجات الحرارة اليوم ويكون الطقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وتتساقط الأمطار على مناطق عديدة من الجمهورية بداية من سواحل البحر المتوسط ومحافظات الدلتا ومدن القناة وسيناء وحتى القاهرة الكبرى وخليج السويس، شمال ووسط الصعيد.

وتكون الأمطار متفاوتة الشدة بين خفيفة ومتوسطة إلى غزيرة بعض الأوقات وتكون عشوائية في الهطول أي ببعض الأماكن على المناطق المذكورة، بينما تقل فرص الأمطار بشكل كبير كلما اتجهنا لساعات منتصف الليل وفجر الجمعة.

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حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

وتتراوح درجات الحرارة على الإسكندرية والسواحل الشمالية بين 15 إلى 16 درجة نهارًا، ويكون الطقس باردا على الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتتهيأ الفرص لتكون أمطار متوسطة إلى شديدة طوال اليوم الخميس على أغلب مناطق الإسكندرية. 

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طوارئ بكفر الشيخ لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

درجات الحرارة في محافظات مصر

تتراجع درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية عدة درجات لتتراجع تحت 20 درجة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تتشكل فرص لتكون السيول على سيناء، وتأتي درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر كالتالي: 

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة1911
العاصمة الإدارية1910
6 أكتوبر1809
بنها1811
دمنهور1711
وادي النطرون1911
كفر الشيخ1810
المنصورة1811
الزقازيق1911

 

 

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