الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار فى الطقس اعتبارًا من الغد

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد اعتباراً من غد الأربعاء.

وأضافت الأرصاد أن ذلك يعود إلى تمركز منخفض جوي على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوي بارد متعمق في طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أن أهم العوامل المصاحبة لهذه الحالة هي سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق، وانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

نشاط للرياح المحملة بالأتربة.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة التقلبات الجوية

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من الأربعاء إلى الجمعة.. "الأرصاد" تحذر من عدم استقرار في الأحوال الجوية

 

ويشهد طقس اليوم أمطارا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد ليلا إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد نشاطا للرياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، مع امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الأرصاد حالة عدم استقرار توقعات بأمطار رعدية هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

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