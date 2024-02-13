الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحت شعار: نراكم في القاهرة الدولي للمطارات يطلق الموقع الرسمي لمؤتمر

الموقع الرسمي لمؤتمر
الموقع الرسمي لمؤتمر

 


اطلق المجلس الدولي للمطارات - إقليم إفريقيا الموقع الرسمي لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا والمقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024  تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي.
كما نشر الموقع الكلمة الترحيبية الخاصة بالمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في تقليد يتبعه المجلس الدولي للمطارت عند استضافة الدول لتلك الاجتماعات  وشملت الكلمة الترحيب بضيوف المؤتمر  في القاهرة خاصة وأن تلك الإجتماعات تأتي مع ارتفاع حركة الركاب لمستويات قياسية بالاضافة الي التطور  المتسارع في مجال المطارات التي أصبحت  ظاهرة دولية وليست مجرد استثمارات كثيفة لرأس المال.
 

القابضة للمطارات تطلق شعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات ( القاهرة 2024)

 

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مصادر: المطارات المصرية ليست للبيع.. واقتراح رئيس الوزراء هدفه التطوير والاستثمار

معرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تستضيف جمهورية مصر العربية ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية ACI فى دورته الـ ٧١، تحت عنوان " المطارات: قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام"؛ والمقرر انعقاده بمدينة القاهرة خلال الفترة من ٢٤ فبراير حتى الأول من مارس القادم، وذلك بمشاركة 400 عضو من ممثلي المطارات والمنظمات الدولية من ٥٢  دولة إفريقيه..

وفى هذا السياق، أشار الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى إلى أن استضافة مصر للمؤتمر في دورته الحالية، يؤكد على ثقة منظمات الطيران الإفريقية لدورها  في دعم أوجه التعاون الإقليمي والقاري في مجال النقل الجوي، ويعد اختيار مدينة القاهرة لانعقاد المؤتمر فرصة واعدة أمام الوفود المشاركة لزيارة المعالم التاريخية والأثرية بها؛ خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في كافة المجالات، وما يشهده قطاع الطيران المدني من أعمال تطوير بالمطارات المصرية بما يتواكب مع الزيادة المتلاحقة في أعداد الركاب على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد وزير الطيران المدني على أهمية المؤتمر الذي يعد بمثابة منصة تعاونية عالمية تضم الخبراء وصانعي السياسات والمختصين في مجال الطيران بهدف تبادل الخبرات والرؤى وتقديم أفضل ممارسات المطارات بالدول الإفريقية، ووضع إستراتيجية متكاملة تسهم في صياغة السياسات والتعرف على  أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران،  لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال صناعة النقل الجوي، هذا إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية.

وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي نراكم في القاهرة رئيس الوزراء ا الدولي للمطارات

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