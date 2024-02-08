الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القابضة للمطارات تطلق شعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات ( القاهرة 2024)

شعار المؤتمر
شعار المؤتمر

 

أطلقت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية شعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات المقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024  تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي  ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي. وحضور جميع قيادات الطيران المدني بالوزارة والشركات القابضة 

 

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شعار المؤتمر هذا العام يربط بين الحضارة المصرية القديمة والحديثة 

 

وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية  القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن شعار المؤتمر هذا العام يربط بين الحضارة المصرية القديمة والحديثة لممر التنمية كرمز لقيام المطارات المصرية بدور كبير للتنمية الاقتصادية والنهضة الحديثة للدولة تعبيرًا عن شعار المؤتمر تحت مسمي"المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة." 
 

ومن المقرر ان يناقش المؤتمر انشاء المطارات بهدف خدمة مشاريع التنمية باعتبارها مراكز للتجارة ونقل الركاب والبضائع من جميع أنحاء العالم، بالاضافة الي دور المطارات كأحد المحفزات السياحية

 

 

الأمن السيبراني  وتأمين المعلومات بفاعلية تكنولوجية ب(أفيت)


 

وكانت قد  اقامت شركة تكنولوجيا معلومات الطيران (افيت) تحت رعاية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فاعلية تكنولوجية وجلسة توعوية وفنية قدمتها شركة Palo Alto  العالمية المتخصصة في مجال أمن الشركات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي مستوي العالم.
وقد خلصت نتائج عمل الورشه الي تحديد عدد من المتطلبات والحلول المطلوب تنفيذها عاجلا بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية داخل قطاع الطيران المدنى لضمان التطوير المستمر لمنظومة الأمن السيبرانى وتأمين وحماية البيانات والمعلومات.

جاء ذلك في إطار متابعة تأمين وحماية مراكز البيانات ((Data Centers ضد الهجمات السيبرانية والاطلاع علي تقنيات الأمن السيبراني الحديثة التي تساعد علي تفعيل الإجراءات  الاحترازية ضد أي هجمات محتملة قد تحدث في اي وقت

المطارات القابضة للمطارات المجلس الدولي للمطارات الفريق محمد عباس حلمي ووزير الطيران

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