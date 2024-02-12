اللجنة الفنية للحج السياحي تناقش مستجدات إنهاء الإجراءات

عقدت اللجنة الفنية للحج السياحي اجتماعًا مهمًا في مقر غرفة الشركات لمناقشة المستجدات المتعلقة بإنهاء إجراءات الحج هذا الموسم 1445 هـ، وكذلك التحديات التي تحيط بالقطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ رحلات الحج هذا العام.

وجاء في مقدمة التحديات التي بحثها الاجتماع تحديد مواقع حجاج القطاع السياحي بمشعر منى وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتوفير مواقع مميزة كما هو الحال في كل عام، في ضوء التطوير والتغيرات الجارية في مواقع الحجاج. تم استعراض خريطة مفصلة لمشعر منى كاملةً لتحديد واختيار المواقع الأفضل التي توفر للحاج رحلة حج آمنة ومميزة.

وبعد الاستقرار على المواقع، تم مخاطبة وزارة السياحة والآثار لوضع الرؤية الفنية للجنة أمامها لاتخاذ القرار الأمثل مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

كما أوصت اللجنة غرفة الشركات بمخاطبة الشركات السياحية المنفذة للحج لإيضاح قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر وحثهم على سرعة سداد المبالغ المطلوبة للحجاج بالمسار على الحساب الموحد لمكتب شؤون الحج السياحي ليتسنى سداد قيم الباقات والتأكيد النهائي على مواقع الحجاج، وهي الخطوة الأهم في تلك المرحلة.