شركة ليبية تسير أول رحلات الطيران بين مطاري القاهرة ومعيتيقة

تبدأ شركة “FLY OYA” الليبية، اليوم السبت، الموافق 10 فبراير، تشغيل رحلات جوية للمرة الأولى من مطار معيتيقة إلى مطار القاهرة الدولي، بواقع رحلتين أسبوعيا ضمن خطتها التشغيلية إلى المطارات المصرية.

وتشغل شركة “FLY OYA” الليبية، رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي، يومي السبت والأربعاء، حيث متوقع أن يتم استقبال رحلاتها الجوية القادمة من مطار معيتيقة الدولى، بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة المعروف بالمطار القديم، وسط تسهيلات خاصة واحتفاء بركاب الرحلة الأولى التي تهبط في مطار القاهرة.

الرحلات كل سبت واربعاء

وبحسب مصادر في مطار القاهرة، فإن متوقع أن يكون موعد تشغيل رحلة FLY OYA، ظهرا حوالي الساعة الواحدة مساء، كل يوم سبت وأربعاء من كل أسبوع، على أن تعاود الرحلة المغادرة مرة أخرى من مطار القاهرة إلى معيتيقة في تمام الثانية ظهرا.