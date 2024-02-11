الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تقل أكثر من 1280 سائحا.. 53 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر

رحلة بالون طائر
رحلة بالون طائر

حلق 53 بالونا طائرا يقل أكثر من 1280 سائحا من مختلف الجنسيات بسماء محافظة الأقصر اليوم الأحد؛ للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء.

وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود - في بيان اليوم - إن الأقصر تشهد رواجا سياحيا وإقبالا على رحلات البالون الطائر بالبر الغربي، حيث حققت الرحلات أعلى معدلات خلال هذه الفترة، بالتزامن مع موسم الإجازات سواء خارجيا أو داخليا، مشيرا إلى أن رحلات البالون من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية في الأقصر، لافتا إلى أن مستقلي البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى سماء البر الغربي.

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البالون.. وفنون الحياة!!

فحص شامل من الشركة المصرية للمطارات 

وأكد عبود أنه يتم إجراء فحص شامل من الشركة المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى، موضحا أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها سلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.

 وتعبر الرحلات واحدة من أهم المتعة للسياح من حول العالم، ويزور سائح مدينة الأقصرليستمتع بتلك الرحلة الرائعة، حيث أنه أهم ما يميز رحلة البالون الطائر هى إنها مغامرة تصلح لأي فرد من العائلة أيًا كان عمره، وهي ليست خطرة مثل بقية الألعاب الأخرى مثل السكاي دايفنج أو القفز من الجبال، فهناك أحجام مختلفة للمنطاد إما 800 وهى تأخذ 30 فردا أو 600 وتأخذ 20 فردا، ويمكن حجز بالون خاص لفردين أو أربعة أفراد فقط ويتم تقسيم الزوار حسب أحجامهم لكي لا يختل وزن البالون.

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