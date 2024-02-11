الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء والصغرى 16

طقس دافئ
طقس دافئ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الإثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية أنه ستتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
 

الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر

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"الأرصاد" تكشف عن موعد منخفض جوى وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 
 

العظمى الصغرى
القاهرة 25 16
العاصمة الإدارية 25 14
6 أكتوبر 24 14
بنهــــا 25 16
دمنهور 24 14
وادي النطرون 25 15
كفرالشيخ 23 15
المنصورة 23 15
الزقازيق 25 16
شبين الكوم 24 15
طنطا 24 15
دمياط 25 15 
بورسعيد 25 15
الإسماعيلية 26 12
السويس 25 13
العريش 27 12
رفح 27 11
رأس سدر 26 15
نخل 25 5
كاترين 19 2
الطور 24 14
طابا 24 13
شرم الشيخ 26 16
الإسكندرية 25 14
العلمين الجديدة 25 14
مطروح 26 12
السلوم 25 11
سيوة 26 11
رأس غارب 25 14
الغردقة 25 17
سفاجا 26 16
مرسى علم 26 17
شلاتين 27 17
حلايب 26 18
أبورماد 24 15 
رأس حدربة 25 15
الفيوم 25 12
بني سويف 25 12
المنيا 26 11
أسيوط 26 10
سوهاج 27 11
قنا 27 11 
الأقصر 28 10
أسوان 29 12
الوادي الجديد 26 11
أبوسمبل 27 11
 

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