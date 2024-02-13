الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد" تُحذر المواطنين: تقلبات جوية على الأنحاء كافة

الطقس
الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن البلاد ستشهد حالة من التقلبات في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة، وذلك بالتزامن مع بدء شهر أمشير، المعروف بـ"فصل الرياح الشديدة والزعابيب".

وشددت الأرصاد الجوية، على أصحاب حساسية الصدر والجيوب الأنفية، بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وارتداء كمامة، خاصةً في المناطق المكشوفة، حيث تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء، وشمال محافظة البحر الأحمر، وشمال الصعيد، تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وطقس شديد البرودة (فيديو)

نصائح الأرصاد للمواطنيين  

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من المنزل ليلا وفي الصباح الباكر، لانخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

ونصحت الأرصاد بضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة منعا للإصابة بحوادث الصعق التي تسبب الوفاة، والابتعاد عن الأشجار في أثناء الرياح، ناصحة قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر والقيادة ببطء واتباع التعليمات المرورية.

txt

الأرصاد: غدًا طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء والصغرى 16

ويشهد اليوم الثلاثاء طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة ونشاط للرياح

وكشفت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة الصغرى على المدن الجديدة في القاهرة الكبرى، ستسجل من (8-9 درجة مئوية) وقد تقترب من صفر مئوية على بعض المدن والجبال، منها جبل سانت كاترين والمحافظات، محذرة من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

العظمى الصغرى
القاهرة 23 12
العاصمة الإدارية 23 10
6 أكتوبر 24 10
بنهــــا 23 12
دمنهور 22 11
وادي النطرون 23 11
كفر الشيخ 22 12
المنصورة 23 12
الزقازيق 23 11
شبين الكوم 22 12
طنطا 23 12
دمياط 22 13
بورسعيد 24 13
الإسماعيلية 25 11
السويس 24 12
العريش 25 12
رفح 24 11
رأس سدر 25 12
نخل 26 5
كاترين 19 2
الطور 25 11
طابا 24 13
شرم الشيخ 27 16
الإسكندرية 20 12
العلمين الجديدة 19 11
مطروح 18 11
السلوم 19 10
سيوة 20 9
رأس غارب 26 14
الغردقة 27 13
سفاجا 27 12
مرسى علم 28 15
شلاتين 28 15
حلايب 24 16
أبو رماد 27 15
رأس حدربة 24 17
الفيوم 23 10
بني سويف 23 11
المنيا 24 9
أسيوط 25 8
سوهاج 26 10
قنا 28 12
الأقصر 29 12
أسوان 29 13
الوادى الجديد 29 7
أبوسمبل 28 11

الأرصاد الجوية الأرصاد الاقمار الصناعية درجات الحرارة الرياح الشديدة

مواد متعلقة

طقس اليوم.. أمطار خفيفة ورياح على السواحل الشمالية تمتد إلى القاهرة

وزير الطيران والسفير الجزائرى يناقشان سبل التعاون المشترك فى مجال الطيران المدنى

مصادر: مستشفى مصر للطيران يحصل على اعتماد التميز في السياحة العلاجية

طقس الثلاثاء.. أمطار خفيفة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة

اللجنة الفنية للحج السياحي تناقش مستجدات إنهاء الإجراءات

خبير: الدولة تتجه نحو التنمية المستدامة بقطاع السياحة لزيادة الاستثمار السياحي

الأرصاد: غدًا طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء والصغرى 16

تقل أكثر من 1280 سائحا.. 53 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر

الأكثر قراءة

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

"الأرصاد" تُحذر المواطنين: تقلبات جوية على الأنحاء كافة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

طقس اليوم.. أمطار خفيفة ورياح على السواحل الشمالية تمتد إلى القاهرة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية (فيديو)

اليوم.. محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار بعابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال