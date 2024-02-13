"الأرصاد" تُحذر المواطنين: تقلبات جوية على الأنحاء كافة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن البلاد ستشهد حالة من التقلبات في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة، وذلك بالتزامن مع بدء شهر أمشير، المعروف بـ"فصل الرياح الشديدة والزعابيب".

وشددت الأرصاد الجوية، على أصحاب حساسية الصدر والجيوب الأنفية، بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وارتداء كمامة، خاصةً في المناطق المكشوفة، حيث تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء، وشمال محافظة البحر الأحمر، وشمال الصعيد، تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نصائح الأرصاد للمواطنيين

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من المنزل ليلا وفي الصباح الباكر، لانخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

ونصحت الأرصاد بضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة منعا للإصابة بحوادث الصعق التي تسبب الوفاة، والابتعاد عن الأشجار في أثناء الرياح، ناصحة قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر والقيادة ببطء واتباع التعليمات المرورية.

ويشهد اليوم الثلاثاء طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة ونشاط للرياح

وكشفت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة الصغرى على المدن الجديدة في القاهرة الكبرى، ستسجل من (8-9 درجة مئوية) وقد تقترب من صفر مئوية على بعض المدن والجبال، منها جبل سانت كاترين والمحافظات، محذرة من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

العظمى الصغرى

القاهرة 23 12

العاصمة الإدارية 23 10

6 أكتوبر 24 10

بنهــــا 23 12

دمنهور 22 11

وادي النطرون 23 11

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 23 12

الزقازيق 23 11

شبين الكوم 22 12

طنطا 23 12

دمياط 22 13

بورسعيد 24 13

الإسماعيلية 25 11

السويس 24 12

العريش 25 12

رفح 24 11

رأس سدر 25 12

نخل 26 5

كاترين 19 2

الطور 25 11

طابا 24 13

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 19 11

مطروح 18 11

السلوم 19 10

سيوة 20 9

رأس غارب 26 14

الغردقة 27 13

سفاجا 27 12

مرسى علم 28 15

شلاتين 28 15

حلايب 24 16

أبو رماد 27 15

رأس حدربة 24 17

الفيوم 23 10

بني سويف 23 11

المنيا 24 9

أسيوط 25 8

سوهاج 26 10

قنا 28 12

الأقصر 29 12

أسوان 29 13

الوادى الجديد 29 7

أبوسمبل 28 11