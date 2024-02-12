طقس الثلاثاء.. أمطار خفيفة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، غدًا الثلاثاء، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء علي السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أيضًا يشهد غدًا أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد ليلًا إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.



وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية متوقع غدًا نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.





درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الثلاثاء، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية. القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13.

وكانت قد أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء ستتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد،