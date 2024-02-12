الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران والسفير الجزائرى يناقشان سبل التعاون المشترك فى مجال الطيران المدنى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير عبدالعزيز بن علي الشريف سفير دوله الجزائر بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال الطيران المدنى.

هذا وقد تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني من بينها؛ بحث آليات تنشيط الحركة الجوية لدفع مزيد من الحركة السياحية والتجارية بين مصر والجزائر، وكذلك دراسة إمكانية فتح خطوط جديدة بين البلدين.

وفى بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس حلمى بالسفير الجزائري مؤكدًا اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطورات إيجابية على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة تحرص على فتح آفاق جديدة من التعاون الفعال مع جميع الدول العربية بمختلف مجالات الطيران المدنى.

وزير الطيران المدنى يناقش مع وزير النقل البلغارى أوجه التعاون فى مجال النقل الجوى

 

كما أكد وزير الطيران أهمية دعم  أواصر الشراكة المصرية الجزائرية في ظل تطور العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات في مختلف أنشطه الطيران المدني.

txt

مطار سفنكس الدولى يحتفل بعيد الطيران المدنى المصرى الـ94 مع المسافرين


ومن جانبه، أعرب السفير الجزائري عن اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء، مثمنًا العلاقات الثنائية والمتميزة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا اهتمام بلاده بمزيد من التعاون والشراكات في كافة أنشطة الطيران المدنى، خاصة في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من أعمال تطوير ومشروعات تنموية في جميع قطاعاتها، بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.  

حضر اللقاء من الجانب الجزائري المستشار نور الدين هادف مستشار الشئون الثقافية والتجارية بالسفارة، ومن الجانب المصرى المحاسب أمانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى والطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني ولمياء سامى مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

سلطة الطيران المدني الطيران المدني الحركة السياحية مجال الطيران المدني وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي

مواد متعلقة

مصادر: مستشفى مصر للطيران يحصل على اعتماد التميز في السياحة العلاجية

طقس الثلاثاء.. أمطار خفيفة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة

اللجنة الفنية للحج السياحي تناقش مستجدات إنهاء الإجراءات

خبير: الدولة تتجه نحو التنمية المستدامة بقطاع السياحة لزيادة الاستثمار السياحي

الأرصاد: غدًا طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء والصغرى 16

تقل أكثر من 1280 سائحا.. 53 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر

وزير الطيران المدنى يناقش مع وزير النقل البلغارى أوجه التعاون فى مجال النقل الجوى

شركة ليبية تسير أول رحلات الطيران بين مطاري القاهرة ومعيتيقة

الأكثر قراءة

عاجل.. ردًا على تصريحات اجتياح رفح.. برلمانى يُطالب بطرد السفير الإسرائيلى

جدول مرتبات شهر فبراير 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

"الحركة الوطنية": موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية والقيادة السياسية تدرك كيفية الرد

كتلة الحوار تطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وتعليق اتفاقية السلام

بسبب فيديو.. قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر محمد سامى

القاهرة الإخبارية: مصر تتابع الموقف فى رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال