مصادر: مستشفى مصر للطيران يحصل على اعتماد التميز في السياحة العلاجية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون مع اتحاد المستثمرات العرب والخاص بمبادرة "عشانك يابلدى" والتى أطلقها الاتحاد بهدف الترويج للسياحة العلاجية فى مصر عربيًا وإفريقيًا.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن مستشفى مصر للطيران سُجلت كأول مستشفى مصري يحصل على اعتماد التميز في السياحة العلاجية Temos-GAHAR edition.

وياتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية نحو ترسيخ موقع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحيةفي المنطقة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، كذلك وتوفير كافة الوسائل للاهتمام بالسياحة العلاجية باعتبارها أحد مصادر الدخل القومى.

وأكد المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن حصول مستشفي مصر للطيران على اعتماد هيئة Temos، جاء بعد استيفاء المعايير المطلوبة والمعتمدة دوليًا من منظمة الأسكوا التى تحرص على الالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتقديم خدمة متميزة للمرضى الدوليين تحترم إختلاف الثقافاتوالعادات، طريقة التواصل الأمنة، الإستشارات الطبية، تيسير إجراءات السفر والإقامة وخطة العلاج.

مؤكدًا أن أعمال التطوير في المستشفى كان لها دور كبير في هذا الإنجاز وهو ما يضع المستشفى في مصاف المستشفيات العالمية فى مجال السياحة العلاجية.