من الأربعاء إلى الجمعة.. "الأرصاد" تحذر من عدم استقرار في الأحوال الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المُقبلة، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من تغيّرات جوية يشهدها البلاد بدءًا من الغد، وعلى مدار يومين.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض كبير في درجة الحرارة بداية من يوم الأربعاء المُقبل وتستمر حتَّى الجُمعة، على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلاً، فضلاً عن تكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وأكدت توقعات هيئة الأرصاد بنشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ومن المتوقّع أن تسجل درجة الحرارة الصغري للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى من 08-09 درجات مئوية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر، بجانب أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

ونوّهت هيئة الأرصاد باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وتأتي تفاصيل التغيرات الجوية، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية على النحو التالي:

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وبشأن طقس الغد، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، غدًا الثلاثاء، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء علي السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الثلاثاء، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية. القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13.