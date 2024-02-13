تحليق 64 رحلة بالون طائر تقل 1380 سائحًا فى سماء الأقصر اليوم الثلاثاء

حلّقت في سماء الأقصر، اليوم الثلاثاء، 64 رحلة بالون طائر تقل 1380 سائحا من مختلف الجنسيات.

وقال ممثل اتحاد شركات البالون بالأقصر، أحمد عبود- في تصريح صحفي- إن رحلات البالون الطائر وتحليقها في سماء الأقصر تلقى رواجا وتدفقا سياحيا وزيارات لشخصيات عالمية، وللتمتع بالإجازات في المدينة التي تحتضن ثلثي آثار العالم.



وأوضح ممثل اتحاد شركات البالون أن المحافظة تشهد رواجا سياحيا وتدفقا من جميع الجنسيات العالمية على زيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي، مشيرا إلى أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا.

وأكد "عبود" أنه يتم إجراء فحص شامل من الشركة المصرية للمطارات لكل بالون، والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى، موضحا أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات، والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها سلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.

وتعتبر الرحلات واحدة من أهم المتع السياحية للسياح من حول العالم، ويزور السائح مدينة الأقصر ليستمتع بتلك الرحلة الرائعة، حيث إن أهم ما يميز رحلة البالون الطائر أنها مغامرة تصلح لأي فرد من العائلة أيًا كان عمره، وهي ليست خطرة مثل بقية الألعاب الأخرى، مثل السكاي دايفينج أو القفز من الجبال، فهناك أحجام مختلفة للمنطاد، إما 800 ويأخذ 30 فردا، أو 600 ويأخذ 20 فردا، ويمكن حجز بالون خاص لفردين أو أربعة أفراد فقط، ويتم تقسيم الزوار حسب أحجامهم لكي لا يختل وزن البالون.