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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-2-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محرك البحث جوجل، لا سيما بعد تردد أنباء عن سقوط أمطار في القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية، وهو ما يتزامن مع الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني ويتحسب الأهالي للأمطار مع ذهاب أولادهم للمدراس، ويتزامن أيضًا مع احتفال المصريين بالفلانتين.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-2-2024

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-2-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر، حيث أكدت تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تكون مصحوبة بحبات البرد وعواصف رعدية، يوم الخميس القادم، في مناطق "مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، والبحيرة".

هل تسقط أمطار اليوم؟ 

فيما يتعلق بأخبار الطقس الأربعاء 14-2-2024 خلال الاحتفال بعيد  الحب، فقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن هطول أمطار متوسطة رعدية غدًا في مناطق "مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، الصحراء الغربية، الدقهلية، والبحيرة"، بينما قد تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة في "دمياط، بورسعيد"، مع امتدادها لبعض مناطق "الصعيد، جنوب الوجه البحري، مدن القناة، سيناء، والقاهرة الكبرى".

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الأرصاد: البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار فى الطقس اعتبارًا من الغد

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حالة الطقس اليوم في القاهرة 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة في المدن الجديدة، حيث من المتوقع أن تسجل أقل من المعدل في القاهرة الكبرى، حيث قد تتراوح القيم بين 8 و9 درجات مئوية.

أعلنت الهيئة حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يُتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للدفء في شمال الصعيد، ودافئًا في جنوب الصعيد، مع تشكل الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية 

أكدت هيئة الأرصاد الجوية عودة الأجواء الشتوية بقوة اعتبارًا من اليوم الأربعاء، حيث ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمالها، ويرجع ذلك إلى تمركز منخفض جوي على البحر المتوسط، مصحوبًا بحوض علوي بارد متعمق في طبقات الجو العليا.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14-2-2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة حرارة الكبرى: 20

الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة حرارة الكبرى: 17

الصغرى: 11

السواحل الشمالية الشرقية

درجة حرارة الكبرى: 20

الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة حرارة الكبرى: 24

الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة حرارة الكبرى: 21

الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة حرارة الكبرى: 25

أقل درجة حرارة: 11

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